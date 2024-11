Scomparsa a Barriera di Milano Miriam Gnoni, l'appello della madre: "Chiunque la vedesse mi contatti"

"Chiedo a tutti di condividere questo post il più possibile è mia figlia, è scomparsa giovedì pomeriggio da Barriera di Milano" così in un post su facebook di Laura Montemurro chiede aiuto per ritrovare la figlia, Miriam Gnoni.



30 anni, alta 1.62, ha i capelli castani mossi e gli occhi azzurri, è una giovane con problemi di natura psichiatrica. Ha fatto perdere le sue tracce intorno all'una e mezza, mentre si trovava con la madre in via Monte Rosa. Quando la giovane si è improvvisamente allontanata era vestita con un giubbotto nero, pantalone verde militare.



Non è la prima volta che Miriam si allontana dalla famiglia, da un anno era ospite di una struttura a San Maurizio Canavese.



Per chi avesse qualche notizia, può contattare la mamma numero: 3477338656.