Banca Territori del Monviso apre una nuova filiale a Collegno

Attiva da oltre 70 anni, Banca Territori del Monviso (ex BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura) compie un altro importante passo, inaugurando nel Comune di Collegno la sua ventesima filiale.

Al taglio del nastro di lunedì 6 novembre, davanti al Sindaco ed autorità civili, religiose, esponenti dell’associazionismo collegnese, imprenditori e numerosi altri cittadini interessati, il Presidente Alberto Osenda ha rimarcato come quella di Collegno sia un’apertura di fondamentale rilevanza che permetterà di estendere ulteriormente la presenza di BTM nell’area torinese, dove già opera con quattro filiali in Torino città e due in cintura (Settimo Torinese e Nichelino, a cui oggi si aggiunge appunto Collegno).

Il nuovo sportello bancario si trova in Corso Francia 235 a Collegno e osserverà il seguente orario, dal lunedì al venerdì: 08:25 – 13:25, per operazioni di cassa e consulenza; dalle 14:20 alle 16:50, solo su appuntamento, per consulenza.

Abbiamo intervistato il Direttore Generale BTM Luca Murazzano, per approfondire le ragioni, in apparente controtendenza rispetto al mercato, che stanno dietro alla decisione di rafforzare la rete agenziale della Bcc.

“Direttore Murazzano, in un periodo in cui tanti sportelli bancari vengono chiusi, voi inaugurate una nuova filiale: perché?”

"Siamo consapevoli di essere in controtendenza rispetto al sistema bancario nazionale ma riteniamo che la mission del credito cooperativo sia quella di supportare e sostenere le Comunità locali anche riservando loro la possibilità di continuare ad operare in un ambiente fisico - confortevole e moderno com’è la nuova, bellissima, agenzia di Collegno - con personale in presenza (non in collegamento via webcam o, peggio, attraverso ologrammi artificiali) che sappia accogliere il cliente, ascoltarne le necessità e proporre le soluzioni più aderenti alle sue reali esigenze. Crediamo che questo modo, per così dire “tradizionale”, di fare banca sia ancora apprezzato, richiesto e costituisca un fattore di reciproco successo (win-win) per territorio, comunità e banca. Ciò va ovviamente coniugato con l’evoluzione dei modelli di servizio bancari e della tecnologia a supporto, che non possiamo e non dobbiamo trascurare. La nostra responsabilità è quindi duplice: da un lato continuare ad essere “Banca di Comunità” a concreto servizio dei territori dove operiamo, dell’altro sviluppare – in partnership con il Gruppo Bancario Cassa Centrale di cui facciamo parte – prodotti, servizi e tecnologie che permettano davvero a tutti, specie ai più giovani e smart, di entrare in contatto con BTM ed operare ovunque si trovino ed in qualunque momento. E’ questa la vera sfida in cui Banca Territori del Monviso è impegnata: coniugare presenza fisica e supporto concreto al territorio con tecnologie d’avanguardia che rendano l’esperienza bancaria smart e user friendly per tutti.

La scelta di aprire una nuova agenzia a Collegno è frutto di un’attenta analisi delle potenzialità di un territorio che, insieme ai confinanti Rivoli e Grugliasco, rappresenta oggi uno dei principali motori dell’economia torinese grazie alle tante attività artigianali, commerciali e PMI manifatturiere che costituiscono il naturale humus di una banca cooperativa come la nostra".

Il Territorio è nel vostro nome, cosa fate per sostenere e supportare le realtà locali?

"Banca Territori del Monviso dà concretezza al concetto di territorio richiamato nella propria denominazione attraverso molteplici iniziative. Innanzitutto siamo una cooperativa di credito a mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata. Anche statutariamente siamo quindi chiamati a favorire i Soci e gli appartenenti alle Comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promovendo lo sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del Territorio nel quale operiamo. I nostri Clienti sono in gran parte anche Soci della banca e la ricchezza viene redistribuita sul territorio dove viene raccolta: “è bello sapere dove sono stati i miei risparmi prima di tornare nelle mie tasche” ci dicono spesso i clienti. In effetti BTM investe il risparmio, frutto dell’impegno e della fatica della sua gente, esclusivamente nel territorio in cui chi l’ha prodotto vive e lavora; si tratta, in ultima istanza, di investire nel futuro delle nostre Comunità, nel futuro di tutti noi. Non solo finanziamenti però: BTM sostiene giovani, famiglie, enti ed associazioni locali con sponsorizzazioni, beneficenze e contributi a fondo perduto, creando un effetto moltiplicatore che non è solo economico ma anche sociale, contribuendo allo sviluppo del Territorio ed al miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti. Per portare tutto questo su un piano concreto, ricordo che nel 2022 BTM ha elargito 260.000 euro tra beneficenze e sponsorizzazioni per un totale di 200 richieste evase; mentre quest’anno abbiamo finora già erogato 350.000 euro a favore di 235 associazioni ed enti, tra cui: scuole, parrocchie, associazioni culturali, sportive, di volontariato e fondazioni ospedaliere (BTM da anni è charity partner della Fondazione Candiolo per la ricerca sul cancro e della Fondazione Forma, che sostiene i bambini curati all’Ospedale Regina Margherita di Torino".

Territorio vuol dire anche Giovani: quali sono le iniziative che riservate loro?

"Come uso spesso dire “BTM è una banca di giovani che guarda ai giovani”. In effetti l’età media dei nostri 120 dipendenti supera di poco i 40 anni, ma il dato più interessante è quello riferito alle percentuali di giovani soci nella nostra compagine sociale: circa ¼ del totale soci ha meno di 30 anni, dato che sale al 35% (uno su tre, praticamente) se si considerano gli under 40. Per questo siamo molto attenti alle esigenze dei giovani, non solo dal lato dell’offerta di prodotti e servizi dedicati, spesso gratuiti o a canoni agevolati, ma anche supportandoli nella crescita sportiva e culturale tramite sponsorizzazioni alle associazioni sportive più frequentate (siamo main sponsor di molteplici realtà sul territorio, per tutte ricordo la BTM Basket di Carmagnola e il Fossano Rugby) o facendoci carico di iniziative di diversa natura, quali l’avviamento allo studio della musica nelle scuole (in collaborazione con prestigiosi Istituti musicali del territorio) e i laboratori creativi. Per gli studenti più meritevoli, poi, BTM bandisce annualmente un concorso che premia coloro che, dalle medie all’Università, conseguono brillanti risultati scolastici: lo facciamo tramite premi in denaro e apertura di posizioni di previdenza complementare con versamento iniziale a nostro carico. Infine, considerato che ottobre è stato il mese dell’educazione finanziaria, non posso non citare il progetto “EduFin BTM”, accreditato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha portato in classe, in veste di docenti, i collaboratori di Banca Territori del Monviso esperti nelle varie tematiche trattate, in un progetto di educazione finanziaria – le cui lezioni sono computate quali ore utili per l’ordinario programma didattico ministeriale – che ha interessato in maniera trasversale oltre 1.000 ragazzi, dalle II medie alle V superiori".

La nuova filiale di Banca Territori del Monviso sarà diretta da Alessandro Piana, coadiuvato dal vice Aaron Di Stasio e dalla collega Alessia Piardi. A dare supporto commerciale all’agenzia ci saranno, periodicamente, i colleghi della U.O. Sviluppo Commerciale, coordinati da Antonello Ronco, e gli specialisti degli uffici BancAssicurazione, Private Banking, Team Impese corporate. Il Capoarea di riferimento sul torinese, da cui la nuova filiale dipende, è Davide Grella.