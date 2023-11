Smat premiata da Arera per la qualità del servizio idrico

L’ ARERA , Autorità nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l’ente che regola e controlla, fra gli altri, anche il servizio idrico ha infatti deliberato l’applicazione del meccanismo incentivante e comunicato i premi e le penalità assegnati ai gestori del settore idrico riferiti alla qualità del servizio, tecnica e commerciale, per il periodo 2020-2021.

Fra i macro-indicatori relativi alla qualità tecnica e contrattuale dei servizi erogati all’utenza che hanno contribuito a determinare le premialità riconosciute all’Azienda: il contenimento delle perdite idriche (macro-indicatore M1), la riduzione delle interruzioni del servizio (M2), l’adeguatezza del sistema fognario (M4),la riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica (M5) e il miglioramento della qualità dell’acqua depurata (M6) e Il Presidente di SMAT, Paolo Romano, non nasconde la propria soddisfazione per questi risultati: “Siamo molto soddisfatti delle risorse economiche assegnate alla nostra azienda. Si tratta – afferma – di un riconoscimento degli standard qualitativi raggiunti e della validità della scelta di gestione industriale del servizio, attuata attraverso politiche di area vasta, con un trend positivo degli investimenti, che superano i 60 euro per abitante servito”.