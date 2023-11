Degrado e illegalità in via Bologna. I residenti stanchi della situazione presentano una petizione al Comune

Oltre trecento residenti della Circoscrizione 6, stanchi del degrado nel quartiere, hanno raccolto le loro firme per presentare all'amministrazione Lo Russo una petizione di iniziativa popolare intitolata "Ripristino della sicurezza e della legalità in via Bologna e nelle strade limitrofe".

I residenti denunciano la situazione degradante nel quartiere Regio Parco, in particolare riguardo gli stabilimenti in via Bologna, di proprietà del comune gestiti da ATC, occupati abusivamente dal 2019. Ma sono state segnalate anche altre occupazione illegali, alcune cantine sono oggi inutilizzabili dai residenti perché vengono illegalmente utilizzate come magazzini dalle famiglie occupanti prevalentemente di etnia rom.