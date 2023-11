NKD: oggi l’apertura e inaugurazione dello store a Collegno, dell’insegna europea di abbigliamento e accessori per la casa a prezzi super convenienti

Oggi NKD inaugura il suo nuovo punto vendita a Collegno, presso il Centro Commerciale Panorama in viale Piemonte 32/34

Il negozio di Collegno si sviluppa su una superficie netta di vendita di 250 mq, negozio su un unico livello, situato all’interno del supermercato a insegna PAM.

La zona gode di un ottimo parcheggio garantito dal supermercato ed è situato in una zona popolosa e commercialmente attiva dinnanzi ad un’arteria stradale importante che giunge fino a Torino, cioè corso Francia.

Per l’occasione dell’apertura sarà richiesta la partecipazione delle istituzioni proprio per dare importanza alla realtà NKD, che si prefissa di essere un punto di riferimento per il quartiere.

Le assunzioni sono già state chiuse con personale del luogo.

Il torinese è stato lo scorso anno meta di forte espansione, aprendo in un anno ben 6 negozi nella prima cintura di Torino, come Poirino, Vigone, Cambiano, Chieri, Torino corso Umbria, Torino via Fratelli Garrone e per finire Collegno.

Presente in sette paesi europei, 10.000 dipendenti e più di 290 filiali sul territorio nazionale, in crescita costante dal 2006. NKD, con il suo slogan “Ogni giorno un sorriso”, è uno dei maggiori value discounter del settore tessile in Europa. La sua gamma di prodotti è variegata: dalla moda per tutta la famiglia, passando per gli indumenti sportivi fino ad arrivare agli articoli di arredo e decorazione per la casa. La combinazione perfetta tra moda, living e lifestyle accessibile a tutti (e non solo per la convenienza dei prezzi). Un negozio che vuole essere di quartiere – un punto di riferimento per tutti gli abitanti.





Ricordiamo l’appuntamento oggi presso il punto vendita con una scontistica speciale del 20% su tutti gli articoli*, senza un minimo di spesa.









*Esclusi CD, DVD, riviste e libri. Non cumulabile con altri sconti, promozioni o prezzi set. Valido solo in questa filiale e solo il giorno dell’evento