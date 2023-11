In Piemonte al via il bando per l'assunzione di quasi 230 infermieri

Azienda Zero, su indicazione dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, ha avviato oggi le procedure di pubblicazione di un nuovo bando per l’assunzione di 226 infermieri a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende sanitarie.

Questa la suddivisione dei posti previsti sulla base dei fabbisogni:

• 20 posti per l’ASL Città di Torino;

• 19 posti per l’ASL TO 3;

• 19 posti per l’ASL TO4;

• 19 posti per l’ASL CN1;

• 19 posti per l’ASL AL;

• 15 posti per l’ASL TO5;

• 15 posti per l’A.O. Sante Croce e Carle di Cuneo;

• 15 posti per l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara;

• 15 posti per l’A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL;

• 10 posti per l’ASL AT;

• 10 posti per l’ASL VC;

• 10 posti per l’ASL BI;

• 10 posti per l’ASL CN2;

• 6 posti per l’ASL NO;

• 6 posti per l’ASL VCO;

• 6 posti per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino;

• 6 posti per l’A.O. Ordine Mauriziano;

• 6 posti per l’A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano.

"Come avevamo promesso, dopo anni di immobilismo, la macchina delle assunzioni in sanità è ripartita grazie al lavoro che stiamo portando avanti con aziende sanitarie e sindacati. Con la graduatoria appena chiusa da 545 posti e questo nuovo concorso per 220 infermieri, abbiamo quasi 800 nuove figure professionali pronte a entrare nel sistema sanitario pubblico – dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - Le aziende sanitarie stanno analizzando il piano dei fabbisogni con le rappresentanze dei lavoratori e non appena saranno condivisi i numeri sarà convocata una nuova riunione dell’Osservatorio per proseguire sulla strada intrapresa. Sappiamo che i problemi ci sono, ma dopo anni di blocco delle assunzioni, tagli e zero investimenti sull’edilizia sanitaria, questa amministrazione ha impresso un cambio di passo. La nostra sanità è un’eccellenza e ha bisogno di personale per continuare ad esserlo e per rispondere sempre meglio alle esigenze di cura dei nostri cittadini", conclude il presidente.

"Prosegue l’impegno dell’Assessorato alla Sanità sul fronte delle assunzioni del personale. Questo bando, che segue ad un altro che si è da poco concluso e che ha determinato una graduatoria di 545 infermieri, riteniamo possa rappresentare un ulteriore contributo per affrontare in modo concreto un problema di rilevanza nazionale come quello della carenza di personale sanitario", aggiunge l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

"Un bando di concorso per assumere 226 infermieri è un fatto di assoluto rilievo che merita di essere evidenziato. Azienda zero è impegnata, con la Regione Piemonte e coordinando le Aziende sanitarie, per dare risposte concrete alle carenze di personale che, a causa di molti fattori, sono uno degli elementi che caratterizzano il contesto della sanità italiana in questo momento", dichiara il commissario di Azienda Zero, Carlo Picco.

Ulteriori informazioni sul sito https://www.aziendazero.piemonte.it/

https://www.aziendazero.piemonte.it/