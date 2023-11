Grazie a I Tennis Foundation, quattro ragazze ucraine dimenticheranno la guerra per imparare lo sport della racchetta

Non solo Atp Finals e i grandi tennisti in questi giorni a Torino. Grazie al progetto I Tennis Foundation for Ukrainian Kids, con un piano di borse di studio annuale, unico in Europa, si permetterà a 4 rifugiate ucraine (tre del 2008 e una del 2009), di avvicinarsi allo sport della racchetta. L'iniziativa è comprensiva di hospitality, formazione tennistica, scolastica e programmazione internazionale coordinata dal comitato tecnico di I Tennis Foundation composto da Gipo Arbino, Emilio Sanchez, Stefano Massari e Ivan Ljubicic, che proprio 30 anni fa trovava rifugio anche lui a Torino durante la Guerra nei Balcani.

Le 4 partecipanti sono state selezionate in Ucraina in cooperazione con la Ukranian Tennis Federation tenendo conto della zona di guerra in cui vivevano e del livello tennistico.

La presentazione ufficiale del progetto è prevista per lunedì 13 novembre alle ore 10:30 presso il Grattacielo della Regione Piemonte e saranno presenti anche le 4 ragazzine.

Interverranno in presenza: Ivan Ljubicic / Best ranking n. 3 ATP e già coach di Roger Federer; Lorenzo Sonego / Best ranking n. 21 ATP; Elisabetta Cocciaretto / Best ranking n. 29 WTA; Gipo Arbino / Coach di Lorenzo Sonego; Marta Kostyuk / Best ranking n. 27 WTA; Michela Favaro / Vice Sindaca Comune di Torino; Simone Bongiovanni / Founder I Tennis Foundation.

Saranno invece in collegamento Anhelina Kalinina / Best ranking n. 25 WTA ed Evgeniy Zukin / Vice President Ukranian Tennis Federation.