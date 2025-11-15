Atp Finals, per Bolelli-Vavassori e Sinner oggi missione finale

Conclusa la fase a gironi, da oggi le Atp Finals entrano nella fase decisiva con la disputa delle semifinali. E, per la prima volta nella storia, ci saranno tre azzurri protagonisti.

La bella novità di Bolelli e Vavassori

Se la presenza di Sinner a Torino è diventata ormai una piacevole abitudine, la bella novità è rappresentata dalla presenza di Andrea Vavassori e Simone Bolelli nel torneo di doppio. Un anno fa i due italiani si erano fermati ad un passo dall'impresa, in questo 2025 invece hanno staccato il pass per il sabato già dopo due giornate, avendo battuto in modo netto e convincente prima la coppia Cash-Glasspool per 75 63 e poi Granollers-Zeballos per 76 64.

Ininfluente è stata la sconfitta in tre set contro Krawietz e Puetz, ora per gli azzurri c'è la possibilità di scrivere una nuova pagina di storia. In un autentico mezzogiorno di fuoco, oggi ci sarà la sfida contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, coppia di grandissimo valore che in carriera è stata capace di vincere Wimbledon nel 2024 e gli Australian Open quest'anno. Sulla carta Vavassori e Bolelli non partono favoriti, anche se hanno vinto il loro girone, ma dalla loro avranno il tifo e il calore dell'Inalpi Arena, una spinta in più per centrare l'impresa di una storica finale.

Sinner strafavorito contro De Minaur

Per Jannik Sinner (in campo non prima delle 14.30), invece, un successo contro Alex De Minaur vorrebbe dire arrivare all'atto conclusivo del torneo dei 'Maestri' per il terzo anno di fila. Dopo aver dominato il gruppo Borg nella prima fase, vincendo le tre partite senza perdere mai un set, il campione in carica affronta la sua vittima preferita, che ha battuto sempre, fin dai tempi in cui entrambi erano junior. L'australiano De Minaur sembrava già eliminato dopo due giornate, sconfitto prima da Alcaraz e poi dal nostro Lorenzo Musetti, ma grazie al successo in due set contro Taylor Fritz ha saputo ottenere il passaggio alle semifinali, pur avendo vinto una sola partita.

Tutti aspettano la finale con Alcaraz

Il pronostico è ovviamente e tutto per Sinner: 12 partite giocate e 12 vittorie contro De Minaur, il giocatore battuto più volte in carriera dal nostro campione. Quest'anno tre i precedenti tra i due: tra Australian Open, Vienna e Pechino l'australiano ha vinto solo un set. Insomma, considerando largamente favorito anche Carlos Alcaraz nell'altra semifinale, l'attesa è tutta per una ennesima sfida anche a Torino tra i due dominatori del 2025.