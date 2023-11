"Salviamo il Goethe di Torino": approvata mozione dal Consiglio comunale

Nelle ultime settimane il Consiglio comunale è intervenuto sul tema della chiusura della sede torinese del Goethe Institut, l'istituto culturale presente in sei città italiane; la direzione ha annunciato che a partire dal 1° è disposta la chiusura della sede cittadina e l’apertura della procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti come preannunciato lo scorso ottobre in Commissione Cultura da Roberta Canu, responsabile della sede locale.

Oggi pomeriggio la Sala Rossa ha approvato una mozione sottoscritta dalla presidente della Commissione Cultura Lorenza Patriarca (Pd) che impegna la Giunta di Palazzo civico ad adoperarsi con il governo tedesco per scongiurare la chiusura definitiva della sede operante sul nostro territorio.

Ove la decisione non si possa revocare la mozione invita Palazzo civico a verificare con Regione Piemonte, Camera di Commercio, Unione Industriale, Università e Politecnico di Torino la possibilità di garantire la prosecuzione delle attività culturali, didattiche e formative in altra forma anche a sostegno e tutela del personale attualmente impiegato.