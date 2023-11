Come usare la vernice senza carteggiare per rinnovare i mobili

Cambiare colore a un mobile vissuto non è una cosa così complessa come si potrebbe pensare. Con i giusti strumenti e con una buona dose di pazienza è possibile trasformare in men che non si dica l’aspetto dei vecchi mobili e donare loro una seconda vita. Si tratta, dunque, di un metodo semplice per poter rimodernare mobili vecchi ma ancora pienamente funzionanti.

Per poter semplificare e accelerare questa operazione è consigliabile usare una vernice per mobili in legno senza carteggiare, in modo da saltare quest’ultima procedura, tutt’altro che semplice e veloce.

Procurarsi tutto il materiale

Come anticipato, è possibile applicare sui mobili la vernice senza carteggiare. La carteggiatura dei mobili, infatti, come anticipato, è un’operazione particolarmente faticosa e che richiede una certa esperienza per poter essere eseguita in modo corretto. Con l’uso di particolari vernici, invece, è possibile superare questo complicato step.

Prima di poter procedere con la verniciatura dei mobili è necessario reperire tutto l’occorrente. In primis un telo per proteggere il pavimento dalle macchie indesiderate, oppure dei fogli di giornale, e del nastro adesivo per coprire le parti del mobile che non devono essere verniciate.

In seguito, è necessario indossare dei guanti e una tuta da lavoro, al fine di proteggersi dai prodotti chimici presenti all’interno della pittura e del primer. Ovviamente, bisogna scegliere una vernice adatta all’applicazione senza carteggiare, come quella a gesso, e diversi tipi di pennelli in più dimensioni, in modo da poter raggiungere senza difficoltà anche gli angoli più piccoli dei mobili.

Preparare il mobile da pitturare

Dopo aver reperito tutto il materiale necessario, è bene preparare in maniera accurata il mobile da dipingere. È poi essenziale smontare tutte le parti che potrebbero ostacolare il processo di verniciatura, come maniglie e cerniere, se è possibile.

Qualsiasi parte danneggiata deve essere stuccata per riempire le cavità prima della pittura, ma è importante notare che, a differenza delle parti non stuccate, quelle stuccate necessitano di essere carteggiate (purtroppo in questo caso il passaggio non può essere bypassato).

Dopo l’applicazione dello stucco, è necessario attendere almeno 48 ore prima di proseguire il lavoro. Infine, bisogna pulire il mobile in maniera approfondita, per assicurarsi che la vernice aderisca in modo uniforme e crei un risultato esteticamente gradevole.

Applicare il primer

Per stendere la vernice senza carteggiare in modo accurato, è consigliabile applicare prima una mano di primer. Con questo termine, si fa riferimento a un tipo di vernice ad acqua che rende il legno più ruvido e permette al colore di aderire bene e durare nel tempo.

Prima di tutto, è necessario mescolare il primer con una spatola e poi stenderlo, avvalendosi di un rullo di piccole dimensioni oppure un pennello, e lasciarlo asciugare per qualche ora prima di passare alla verniciatura vera e propria.

Verniciare il mobile

Dopo aver scelto la vernice giusta, è necessario applicarla, con delle pennellate rapide ma cariche di colore. È necessario dipingere piccole sezioni alla volta e poi lasciar asciugare completamente prima di passare una seconda mano di vernice senza carteggiare.

In genere basta circa mezz’ora a seconda delle condizioni atmosferiche e delle caratteristiche del mobile verniciato. Per un risultato ottimale, è consigliabile usare pennelli nuovi in modo da non avere problemi durante l’applicazione della vernice ed evitare eventuali imperfezioni.