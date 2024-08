C'è sempre bisogno di sangue: domani evento speciale per raccogliere donazioni in via Ponza

L’invito a donare è valido anche e soprattutto in estate: DonatoriNati non va in vacanza ed ha organizzato per 6 in via Ponza 2 presso la sede Fidas di Torino una raccolta straordinaria di sangue e plasma.

Il sangue è di supporto anche per molte terapie oncologiche ed ematologiche. Per tanti pazienti, inoltre, sono «salvavita» i farmaci plasmaderivati - come albumina o immunoglobuline -, prodotti dalle donazioni di plasma, la parte liquida del sangue. Il bisogno di sangue e plasma, quindi, non va in vacanza; eppure, in estate si registra un maggior calo delle donazioni. “ DonatoriNati in linea con l’esserci sempre della Polizia di Stato e dei vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale, ha organizzato una donazione di sangue per rinnovare l’invito a donare il sangue in un momento in cui c’è grande necessità, si tratta di un segnale di grande vicinanza alla gente e ai cittadini che soffrono. Chi dona il sangue, dona la vita ed è un messaggio fondamentale che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni- afferma Mirko Oropallo Presidente Donatorinati Piemonte”.