Impact Week, Torino è pronta a diventare la capitale dell'investimento "consapevole" alle Ogr

EVPA riunirà leader e professionisti della finanza d'impatto per favorire l’attrazione di capitali dedicati, accelerare il percorso verso il cambiamento, scalare le best practice nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

L’Impact Week 2023 dell’EVPA si terrà alle OGR Torino – hub dedicato all’innovazione e all’impatto con focus su cultura e tech – e vedrà la partecipazione di circa 1.000 impact players da tutto il mondo. I lavori si articoleranno in sessioni, workshop e meeting suddivisi in sei linee d’azione: The Triple Crisis, Take Care, Impact Works, Impact by Numbers, Impact Cities, Impact by Design, con più di 30 sessioni tra cui scegliere.