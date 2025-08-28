A Salsasio di Carmagnola si festeggia la patrona nell'anno del Giubileo 2025

Tutto pronto a Salsasio di Carmagnola per la grande festa patronale della Madonna della Mercede.

Ogni anno molte persone e molti fedeli attraversano le chiese del borgo carmagnolese per pregare la Vergine in quello che da tutti è conosciuto come il Borgo della Madonna (Borgh ed la Madòna in piemontese).

Le celebrazioni di quest’anno saranno particolarmente sentite e vissute in quanto la Chiesa sta vivendo il Giubileo 2025, Anno Santo dal tema “Pellegrini di Speranza”, ed è proprio da questo che nasce il tema della festa patronale della Mercede di quest’anno: Maria donaci la Speranza!

Ma a Salsasio i festeggiamenti quest’anno saranno sentiti anche per un altro importante motivo. Il 2025 è infatti l’anno del bicentenario della costruzione della cappella della Madonna della Mercede nella chiesa madre della Parrocchia, la chiesa antica di via Torino 191. La cappella costruita nel 1825 è soprannominata la cappella della “Crocetta”, soprannome con cui veniva chiamata la Madonna della Mercede. Nel borgo inoltre ben due vie sono dedicate alla Patrona: via Crocetta e via Madonna della Mercede, a fianco alla chiesa.

I festeggiamenti religiosi inizieranno giovedì 18 settembre, giornata dedicata ai giovani e alle vocazioni, quando alle 20,30 nella chiesa antica di Salsasio verrà celebrata la S. Messa nel primo giorno del triduo in preparazione della festa. Durante la celebrazione, che ha l’invito particolare a tutti i giovani ed ai bambini del catechismo, verranno benedetti i portatori e le barre processionali che verranno utilizzate per portare la Madonna sul trono, restaurato pochi anni fa. Seguirà poi la fiaccolata che avrà come percorso: via Torino, via Gozzano, via Genova, via Novara, ingresso in chiesa nuova e Benedizione.

Si proseguirà poi venerdì 19 settembre, giorno dedicato agli anziani, agli ammalati ed ai religiosi, con l’Adorazione Eucaristica dalle 16,50 alle 17,50 nella chiesa nuova a cui seguirà la Solenne Benedizione Eucaristica alla Parrocchia e al Borgo e la S. Messa alle ore 18.

Sabato 20 settembre, ultimo giorno del triduo, la giornata sarà dedicata alle famiglie ed il programma vede alle 17,30 la recita del S. Rosario nella chiesa nuova seguito alle 18 dalla S. Messa prefestiva.

Domenica 21 settembre sarà il giorno della grande festa per la Madonna di Salsasio. Alle 10 nella chiesa nuova S. Messa solenne seguita dalla solenne processione con percorso: via Novara, via Bergamina, via Torino, ingresso in chiesa antica, Affidamento del borgo e della Parrocchia a Maria Madonna della Mercede e Benedizione. Alla celebrazione solenne e alla processione prenderanno parte anche le autorità, le associazioni e la Banda Filarmonica di Carmagnola.

Il giorno seguente alla festa, lunedì 22 settembre, alle 18 verrà celebrata la S. Messa nella chiesetta del Morello, mentre mercoledì 24 settembre sempre alle 18 verrà celebrata la S. Messa nella chiesa antica nel giorno della festa liturgica della Madonna della Mercede con ricordo dei Parroci, Sacerdoti e religiosi defunti di Salsasio. Verrà anche ricordato l’Arcivescovo emerito di Torino Mons. Cesare Nosiglia, tornato alla Casa del Padre il 27 agosto, molto legato a Salsasio.