Cecilia Sala alle Ogr Talks per presentare il nuovo libro "I figli dell'odio"

Che volto hanno le nuove generazioni cresciute tra fanatismo, radicalizzazione e guerra? A questa domanda prova a rispondere Cecilia Sala nel suo nuovo libro I figli dell’odio (Mondadori, in uscita il 2 settembre), al centro del nuovo appuntamento di OGR Talks in programma lunedì 8 settembre alle ore 18.30 alle OGR Torino. A dialogare con l’autrice ci sarà Lorenzo Pregliasco, analista politico e fondatore di YouTrend.

Dalle ragazze ebree di Hebron che innalzano uno striscione contro i matrimoni misti, ai ragazzi palestinesi di Tulkarem che appendono le foto degli amici uccisi ai fucili prima di combattere i soldati israeliani, fino a Teheran, dove Abbas piange il cugino impiccato dal regime e osserva con timore ed eccitazione l’attacco israeliano alla Repubblica islamica: I figli dell’odio prende avvio da queste immagini per raccontare tre grandi fratture del presente – la radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina e il collasso dell’Asse della resistenza con epicentro in Iran.

Il racconto si arricchisce di interviste a figure chiave come Hossein Kanaani, uno dei fondatori dei pasdaran; Ronen Bergman, giornalista premio Pulitzer, che analizza il fallimento di Israele nel contenere il proprio estremismo interno; e Imad Abu Awad, analista palestinese che non crede più né alla diplomazia né alla guerra, intravedendo solo nello scontro interno a Israele una via d’uscita.