Più di mille capi di bestiame alla ‘Fiero dâ paî dâ Ramìe’

Torna sabato 18 novembre la ‘Fiero dâ paî dâ Ramìe’, ovvero di Pomaretto, che prende il nome dal vino prodotto sul suo territorio.

La giornata si aprirà alle 8 con il mercatino di più di 140 espositori zootecnici e agricoli e l’esposizione di più di mille capi di bestiame grazie alla partecipazione di una cinquantina di allevatori. “Siamo molto contenti di questi numeri, in costante crescita – dichiara il sindaco, Danilo Breusa –: è un bel risultato per un Comune così piccolo, soprattutto perché sono allevatori ed espositori stessi a chiedere di partecipare”. Oltre a produttori locali e piemontesi saranno presenti delegazioni dall’Abruzzo, dall’Emilia Romagna, dalle Marche, dalla Lombardia e dalla Francia. Il percorso fieristico, allestito lungo via Carlo Alberto, piazza Libertà e le loro vie limitrofe, sarà accompagnato da canti e musiche occitane e tradizionali.

Alle 12,30 è in programma il tradizionale pranzo, con prodotti e pietanze locali e la degustazione del ‘Ramìe’ – il costo è di 22 euro ed è necessario prenotare entro giovedì 16 novembre ai bar Chez Nous e Decanter, oppure chiamando i numeri 349 4124057 e 320 1833725. Alle 15 sono in programma la premiazione degli allevatori e l’asta dei ‘roudoun’, i tradizionali e artistici campanacci delle mucche.