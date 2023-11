Slovacchia, il nuovo governo stoppa gli aiuti militari all’Ucraina

La coalizione oggi al governo in Slovacchia ha già messo in atto una delle promesse fatte agli elettori. Insediatosi da meno di un mese, il nuovo esecutivo ha infatti cancellato il quattordicesimo pacchetto di aiuti militari previsti per l’Ucraina. Come aveva detto l’attuale premier Robert Fico durante la campagna elettorale, infatti, i cittadini slovacchi hanno “problemi ben maggiori” che non quello di pagare per gli armamenti destinati a Kiev. Così una delle sue prime azioni è stato appunto quella di non firmare l’ennesimo invio di assistenza bellica. Fino ad oggi, la Slovacchia era stata uno dei Paesi europei che avevano appoggiato di più l’Ucraina: addirittura il primo (insieme alla Polonia) a concedere a Zelensky i tanto agognati caccia da combattimento. Ma al momento delle elezioni, gli slovacchi hanno mostrato la propria contrarietà a questa politica di supporto costoso, prolungato e senza prospettive. Come riferisce il sito Strumenti Politici, Bratislava non esclude comunque l’assistenza di carattere umanitario. Lo ha precisato il ministro degli Esteri Juraj Blanár, che ha ripreso le dichiarazioni di Fico e ha specificato che lo stop riguarda solamente gli invii di aiuti militari. Il governo non interferirà nelle relazioni commerciali fra aziende private. Inoltre, in previsione dell’inverno non vuole negare agli ucraini l’assistenza umanitaria. Prevede poi di donare a Kiev altri due veicoli da sminamento di produzione nazionale, i “Božena 4”. La Slovacchia ha una tradizione riconosciuta a livello internazionale per quanto riguarda questo genere di mezzi. Il Božena è in servizio già da quindici anni ed è molto apprezzato. Nei mesi precedenti, Bratislava aveva già dato alle forze armate ucraine dieci di questi veicoli.