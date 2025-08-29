La Peperoneria alla Taverna Monviso: un viaggio tra tradizione e innovazione e un incontro di arte e cucina

Nei due week end della Fiera, Piazza Vittorio Veneto diventa anche “Spazio Vintage” in occasione di Vintage Mode con mercatini, artigianato creativo, installazioni retrò, musica e alcuni esclusivi tavoli della Taverna da prenotare per pranzo e cena.

Un ricco programma di 10 Giorni che prosegue per tutta la stagione …

La Trattoria Monviso è rinomata per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione culinaria, e durante la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, questo talento si manifesta attraverso il suo speciale format di comunicazione: l’idea di affiancare il format Peperoneria è nato nel 2020 tra la Cucinera e Patron Rinu Garavagno e Marco Fedele esperto di eventi e comunicazione enogastronomica. Questo evento unico in occasione della Fiera del Peperone celebra il peperone, simbolo della cucina piemontese, attraverso un affascinante viaggio tra ricette tradizionali e gustose reinterpretazioni.

L'importanza del peperone nella cucina piemontese

Il peperone è un ingrediente fondamentale nella cucina del Piemonte. La sua versatilità e il suo sapore inconfondibile lo rendono protagonista di numerosi piatti regionali. Alla Trattoria Monviso, questo ortaggio viene celebrato in tutte le sue forme, sottolineando l'importanza di preservare le tradizioni culinarie locali pur abbracciando nuove tendenze e tecniche.

Alla Trattoria Monviso puoi gustare la vera Peperonata Piemontese in un classico e tradizionale ambiente fuori porta e accolti in un bellissimo dehors .

La Peperonata

Alcuni piatti

Giro Peperone: una degustazione di 5 ricette con le antiche varietà del Peperone di Carmagnola

Salame Torinese: una rielaborazione in versione salata del famoso salame di cioccolato .In questa ricetta con burro, acciuga, grissini e Peperone in agrodolce.

I tajarin al ragù di salsiccia artigianale salumificio Garello ai peperoni e profumi dell’orto

Il Carmagnolotto, l’Agnolotto di Carmagnola

La vera peperonata piemontese ,non un contorno, ma un vero piatto.

L’arrosto al civet con patate

La sacher flan al cioccolato e confettura di peperoni

Il Giro Peperone

Un'esperienza sensoriale unica

La Peperoneria non è solo un'esperienza culinaria, ma anche un viaggio sensoriale che coinvolge tutti i sensi. Ogni piatto è preparato con cura e presentato in modo da stimolare la vista, l'olfatto e, naturalmente, il gusto. L'atmosfera accogliente della Trattoria Monviso rende l'esperienza ancora più memorabile, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nella cultura gastronomica piemontese.

La Peperoneria della Trattoria Monviso rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Attraverso questo format di comunicazione, la trattoria non solo onora le radici culinarie del Piemonte, ma offre anche nuove prospettive su come gli ingredienti tradizionali possono essere reinterpretati per il pubblico moderno. Durante la Fiera del Peperone, questo evento diventa una tappa imperdibile per chiunque ami la buona cucina e desideri esplorare i ricchi sapori della regione.

Arte e Cucina

Appuntamento venerdi 29 Agosto ore 18.00,

In occasione dell’apertura della 76° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola la Peperoneria propone “Un Incontro di Arte e Cucina” con un aperitivo e presentazione, le opere saranno presenti e disponibili durante tutto il periodo della Fiera.

La Taverna Monviso è lieta di ospitare un evento straordinario che unisce il mondo dell'arte e della gastronomia in una celebrazione unica e coinvolgente. In collaborazione con l'amica e artista Cinzia Rastiello, la taverna si trasforma in un palcoscenico per la creatività, dove il peperone diventa protagonista indiscusso.

Cinzia Rastiello:

L'Artista dietro le Opere Cinzia Rastiello è un'artista di grande talento, nota per la sua capacità di trasformare elementi semplici in opere d'arte affascinanti. In questa occasione speciale, Cinzia esporrà una serie di opere a tema peperone, un ortaggio che non solo è un ingrediente fondamentale nella cucina, ma anche una musa ispiratrice per la sua creatività. Le opere esposte promettono di stupire e deliziare gli occhi dei visitatori con colori vibranti e forme innovative. Libri di Ricette Rilegati a Mano Oltre alle opere d'arte, l'evento include una collezione di libri di ricette, tutti rilegati a mano, che rendono omaggio alla versatilità del peperone in cucina. Questi libri non sono solo delle guide culinarie, ma veri e propri pezzi d'arte che uniscono la passione per la cucina e l'arte della rilegatura. Ogni libro è unico, un'opera d'amore che invita a esplorare nuove ricette e sapori, arricchendo l'esperienza culinaria di ogni lettore.

All’ interno dei quali saranno presenti due ricette della cuoca Rinu Garavagno proprietaria della Trattoria.

Un evento da non perdere

La Taverna Monviso invita tutti a partecipare a questo evento unico, dove l'arte e la cucina si intrecciano in un modo straordinario. È un'opportunità per entrare in contatto con la creatività di Cinzia Rastiello, scoprire nuovi sapori e portare a casa un pezzo di arte culinaria. Non perdete l'occasione di vivere questa esperienza multisensoriale che celebra il peperone in tutte le sue forme.

PROGRAMMA SERATE:

Venerdi 29 Agosto: Peperoneria “Un Incontro di Arte e Cucina” con Cinzia Rastiello Aperitivo e Presentazione dalle 18.00 alle 20.30 segue cena con menù carta del peperone e piatti della tradizione

Sabato 30 Agosto: Aperti pranzo e cena con menù carta del peperone e piatti della tradizione e speciale prenota il tuo tavolo nella piazzetta Vintage Piazza Vittorio Veneto 11 -Carmagnola





Domenica 31 Agosto: Aperti pranzo e cena con menù carta del peperone e piatti della tradizione e speciale prenota il tuo tavolo nella piazzetta Vintage- Piazza Vittorio Veneto 11 -Carmagnola

Lunedi 1 settembre : Aperti pranzo e cena con menù carta del peperone e piatti della tradizione

Martedi 2 settembre : Aperti pranzo e cena con menù carta del peperone e piatti della tradizione

Mercoledi 3 settembre : Aperti pranzo e cena con menù carta del peperone e piatti della tradizione

Giovedi 4 settembre : I giovedì della taverna – Cena Piemonte Pop a €16.00 . Il Peperone incontra la Bagna Cauda con un omaggio al Bagna Cauda Day

Venerdi 5 settembre: Aperti pranzo e cena con menù carta del peperone e piatti della tradizione

Sabato 6 settembre : Aperti pranzo e cena con menù carta del peperone e piatti della tradizione e speciale prenota il tuo tavolo nella piazzetta Vintage - Piazza Vittorio Veneto 11 -Carmagnola

Domenica 7 settembre : Aperti pranzo e cena con menù carta del peperone e piatti della tradizione e speciale prenota il tuo tavolo nella piazzetta Vintage- Piazza Vittorio Veneto 11 -Carmagnola







Contatti Antica Trattoria Monviso:

LARGO VITTORIO VENETO 11 - 10022 Carmagnola (TO)

Telefono: +39 348 924 9585

Sito Web: Taverna Monviso

Facebook: https://www.facebook.com/Tavernamonvisocarmagnola/