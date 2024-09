Maxi incidente in Spagna: muore a 14 anni giocatore dell’Asd Mappanese. La società apre una raccolta fondi

Un maxi incidente avvenuto in Spagna è stato fatale per un giovanissimo calciatore dell'Asd Mappanese, residente a Leinì. Si tratta di Kayo Mesquita Sousa morto lo scorso 29 agosto a Moncofa, nel valenciano, al chilometro 456 dell’autostrada del Mediterraneo. In questo luogo si trovava in vacanza con la famiglia.

Nel sinistro sono state coinvolte 14 persone, tutte coinvolte da un maxi tamponamento che ha coinvolto molti minori tra cui i due fratellini della giovane vittima.

Classe 2010, di origine brasiliana viveva con il padre nel comune del torinese e da qualche tempo faceva parte della squadra giovanile di Mappano.

"Non ci sono parole. Non doveva andare così”, scrive la società in un post di facebook portando la vicinanza del presidente Andrea Graneri alla famiglia per questa drammatica perdita.