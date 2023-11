Al Folkclub, Mimmo Locasciulli in concerto

Venerdì 24 novembre al Folkclub alle ore 21.30 Mimmo Locasciulli presenta il concerto "Alla ricerca del sentimento perduto".

Un concerto nudo e crudo, senza mediazioni, a tu per tu con le sensazioni e le emozioni provate quando le canzoni sono state scritte. Per riviverle traslate nel tempo, in una scaletta che porta Locasciulli a rimodulare il suo più intimo sentimento in un confronto diretto tra quello che era ieri con quello che è oggi. In questo passaggio il rapporto fisico con il pianoforte è co-protagonista assoluto, si amplifica e si esalta fino a contaminare lo spettatore, trascinandolo in un momento di corale perfusione e scambio. Ecco, in sostanza, il concerto che Locasciulli, storico frequentatore e amico del FolkClub, porta sul palcoscenico di Via Perrone in un'occasione che si annuncia davvero ricco di emozioni.

