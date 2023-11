Lo sport anche piemontese nel mirino di Dolomia

E’ una delle acque più pure al mondo, purezza che si manifesta dal basso tenore di nitrati. E’ una delle acque più leggere, naturalmente alcalina, con buon apporto di calcio, di magnesio e povertà di sodio.

Un’acqua, non solo consigliata per gli alimenti dei bambini e delle mamme in gravidanza, ma anche per tutti quelli che fanno sport, agonistico o amatoriale, che hanno bisogno di avere il benessere del proprio fisico.

L’acqua Dolomia, per l’appunto, è vicina allo sport e in questo contesto è presente un po' in ogni disciplina, dal calcio al volley, dal ciclismo al basket, dallo sci all’hockey su ghiaccio, dal free style alla pallamano.

In Piemonte questa acqua che sgorga dalle Dolomiti Orientali, in Val Cimoliana, a 833 msl, è partner tecnico dell’Alessandria calcio e vuole allargare i propri interessi sportivi così come ha fatto nel resto dell’Italia dove è presente da Reggio Calabria con il basket locale al Genoa e al Verona Calcio, alla federciclismo, dal volley alla pallamano, allo sci dove il brand Dolomia campeggia tra atleti e manifestazioni varie, per non parlare delle scuole di sci.

Un acqua per lo sport, con tutte le caratteristiche per essere di grande aiuto agli atleti, addirittura essendo naturalmente alcalina è utile a contrastare l’acidità dell’organismo umano.