Giornata contro la violenza sulle donne, ToRadio si ferma e trasmette l'evento/dibattito dal Parco Dora

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, TOradio aspetta il pubblico al Parco Dora con l’evento “Inneschi – azione a catena contro la violenza di genere” insieme all’Associazione ArteMixia.

Dalle 16.30 alle 18 si svolgerà il talk condotto e moderato da Alice Martinelli, inviata d’inchiesta de Le Iene, con la partecipazione di Rosalba Castelli artivista e vicepresidentessa Artemixia, Michela Favaro, Vicesindaca di Torino, Silvia Lorenzino avvocato, Sara Cariola, vicepresidentessa della Circoscrizione 4 e Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali di Nova Coop.

"Per la gravità dei fatti successi in particolare in questi ultimi giorni", spiegano i responsabili, "TOradio (media partner dell’evento) sceglie di dare un segnale: interromperà il suo consueto palinsesto e trasmetterà in diretta il panel di Parco Dora, senza interruzioni musicali o spot pubblicitari". L’evento sarà trasmesso anche in diretta social, per favorire l’interazione tra gli ascoltatori e gli interventi dal palco. Dalle 18 alle 18.30, accensione dell’installazione “Insieme contro la violenza” presente nella Piazza del Parco Commerciale, che si illuminerà di rosso.

Ancora Maurizio Cimmino, editore di TOradio: “Pensiamo che ogni gesto che sia utile per sensibilizzare, per quanto sia una goccia in un oceano enorme, può essere utile. Facciamo che lo sia. TOradio promuove da sempre messaggi di non violenza, tolleranza e denuncia di qualsiasi forma di sopruso e per questo è venuto spontaneo dedicare la programmazione a una giornata così importante. La collaborazione con il Parco Dora va avanti da tempo ed è possibile grazie alla comunione di intenti e di valori condivisi, che ci permette di lavorare con obiettivi comuni”.

In serata, in collaborazione con la Città di Chivasso, TOradio presenta “No all’indifferenza”, lo urban podcast con musica e messaggi sociali contro la violenza sulle donne, in onda dalle 22 a mezzanotte. In ordine i contributi parlati che intervalleranno i brani musicali a tema. Spot di Emma Marrone che promuove il numero antiviolenza e antistalking 1522. In seguito: Gabriella Viglione (procuratrice capo di Ivrea), Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Claudio Castello (Sindaco di Chivasso), Giulia Giada Cordaro (Miss Piemonte 2022), Cristina Peroglio (Consigliere comunale di Chivasso), Sara Zambaia (consigliere regionale), Sara (team Vandipety), Lucia Chessa (presidente associazione Arcizeta), Antonio Pintus (preparatore atletico del Real Madrid), Tatiana Verlaet (presidente della Consulta delle Pari Opportunità di Chivasso), Matteo Doria (Consigliere comunale di Chivasso), Tiziana Siragusa (assessora alle Pari Opportunità del Comune di Chivasso), Gianluca Gavazza (consigliere regionale), Alfonso Perfetto (Presidente del Consiglio Comunale di Chivasso), Veronica Davico (Consigliere comunale di Chivasso), Giovanni Scinica (Consigliere comunale di Chivasso), Cristina Varetto (Consigliere comunale di Chivasso), Gianna Pentenero (assessore della Città di Torino), Claudia Buo (attivista politica), Pasquale Centin (vice sindaco di Chivasso), Stefano Mazzer (Consigliere comunale di Chivasso).

Andrea ‘Frisk’ Lazzero, direttore artistico: “Abbiamo accolto la proposta del comune di Chivasso per orientare anche la programmazione musicale serale e dedicarla alla sensibilizzazione per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come succede spesso, anche in questo occasione il dialogo con il territorio vuol dire portare in onda contenuti utili per informare e sensibilizzare. In questo caso, Chivasso si conferma un interlocutore valido e disponibile per collaborazioni di questo tipo”.

TOradio si ascolta in FM sugli 88.5 per Torino e area metropolitana, in DAB+ nelle aree di copertura regionale, in streaming al sito www.TOradio.it e tramite app iOS e Android.