Torino e il grande sport: Vuelta e Kings League al posto di Tour e Universiadi. Atp Finals, si punta ad altri 5 anni

Torino punta sempre di più sui grandi eventi sportivi: Vuelta e Kings League sostituiranno Tour de France e Universiadi, con la speranza di tenere le Atp Finals per altri 5 anni. A tracciare il percorso è l'assessore allo Sport e al Turismo Mimmo Carretta, durante la presentazione del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.

800 mila euro in più per le Atp Finals

Come già annunciato, il contributo per provare a tenere le ATP Finals a Torino anche dopo il 2025 aumenterà del 30%: un aumento di 800 mila euro l'anno che porta la spesa da 1,5 milioni di euro a 2 milioni e 300 mila. Una spesa già prevista a bilancio dal Comune, che fa lievitare il bilancio della Divisione Eventi e Sport dai 2 milioni e 300 mila euro del 2025 ai 3 milioni e 81 mila euro per ognuno dei successivi due anni, avendo la quasi certezza che le Finals resteranno a Torino almeno fino al 2027.

Dopo il Tour, ecco la partenza della Vuelta

L'obiettivo della giunta Lo Russo è di continuare sulla strada dei grandi eventi, che portano a Torino turisti, investimenti e muovono l'economia locale riempiendo hotel, musei e ristoranti. Il piano è quindi quello di sfruttare le ATP Finals e le Final Eight di basket fino al 2025 - anno in cui entrambe le competizioni saranno sicuramente ancora sotto la Mole - cercare di mantenerle e di attrarre nuovi eventi come le grandi squadre di rugby.

"Dal 2025 non avremo le Universiadi e il Tour de France - ha spiegato Carretta - ma prenderanno il loro posto altri eventi come la Vuelta e la King League, e stiamo lavorando su novità nel mondo della pallavolo. La maratona continua a crescere nei numeri: sono 10 mila gli iscritti quest'anno".

La ristrutturazione del Nebiolo

Al centro anche un progetto di ristrutturazione dello stadio Primo Nebiolo, già interessato dai lavori di riqualificazione del PNRR dal settembre 2023. Attualmente sono in rifacimento la pista di atletica all'aperto e il campo da calcio, con lo stadio che dovrebbe riaprire nel 2025.

Potrebbero aggiungersi lavori di riqualificazione che interesserebbero le tribune laterali, i bagni, l'abbattimento di barriere architettoniche e soprattutto la pista di atletica coperta. Per questo secondo slot di ristrutturazione sono previsti spese per 2 milioni e 800 mila euro, coperti al 70% dal Governo nel caso di aggiudicazione del bando Sport e Periferie del Dipartimento dello Sport.

Più fondi anche per la festa di San Giovanni

A bilancio anche un aumento di 80 mila euro per la Festa di San Giovanni del 24 giugno.