Tour di Luci d’Artista: sold out per il debutto. Annunciata la seconda data

Grande successo per il primo Tour di Luci d’Artista riservato ai residenti della Circoscrizione 5. Tutti esauriti, infatti, i posti messi a disposizione per la data inaugurale di giovedì 27 novembre 2025, andata in scena a bordo del bus panoramico City Sightseeing nell’ambito della XXVIII edizione della rassegna. Un debutto che ha registrato un’adesione altissima, tanto da far registrare il “tutto esaurito” già nelle prime ore dall’apertura delle iscrizioni.

"Primo giro luci di Natale full, due ore di tour con il bus. Grande inizio del Natale" commenta soddisfatto Alfredo Correnti, presidente della Circoscrizione 5, che sottolinea la partecipazione entusiasta dei cittadini e la qualità del programma offerto dalla Città di Torino e da Fondazione Torino Musei.

Come funziona

Il tour, completamente gratuito e rivolto prioritariamente ai residenti della Circoscrizione, è partito dal Centro Civico di via Stradella 192, con registrazione alle 17 e avvio alle 17.30. Un percorso di circa due ore tra le installazioni luminose più celebri della città, vissuto dal piano superiore scoperto del bus panoramico, con un colpo d’occhio privilegiato sulle opere.

Per chi non è riuscito a partecipare al primo appuntamento, è già stata annunciata una seconda data: lunedì 15 dicembre 2025, con partenza alle 17.30 da corso Cincinnato angolo corso Toscana, nell’area del mercato rionale. Anche per questo giro è prevista la registrazione anticipata alle 17 e la durata sarà analoga, circa due ore complessive.

La partecipazione

La partecipazione resta a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria tramite modulo online. I posti saranno assegnati in ordine di arrivo e, come per il primo tour, i residenti avranno la priorità. Gli iscritti non residenti verranno accolti solo in caso di disponibilità residua.

Il bus panoramico è accessibile anche alle persone con mobilità ridotta e dispone di un posto dedicato al trasporto in sedia a rotelle. Gli organizzatori raccomandano di portare scaldamani o coperte, poiché il piano superiore è completamente scoperto. I minori possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

Durante il tour potranno essere realizzate foto e riprese per i canali social e il sito della Circoscrizione; i partecipanti potranno esprimere consenso o diniego al momento dell’arrivo.