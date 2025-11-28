Mondo Gatto riapre il suo bazar natalizio: shopping solidale per aiutare i mici di Torino

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti degli animali: il Bazar di Natale di Mondo Gatto Torino, in programma dal 6 al 20 dicembre 2025 nella storica sede dell’associazione, in corso Quintino Sella 53. Un evento solidale che, da anni, rappresenta una fonte fondamentale di sostegno per le attività di soccorso, cura e mantenimento dei tanti gatti accolti dall’organizzazione.

Il Bazar offrirà ai visitatori una selezione di oggetti, idee regalo, prodotti artigianali e piccole chicche natalizie. Ogni acquisto contribuirà direttamente alle spese dell’associazione, che quotidianamente si occupa di animali malati, abbandonati o in difficoltà. Un gesto utile e solidale, perfetto per chi vuole unire lo spirito natalizio all’impegno verso il benessere dei gatti.

Raggiungere la sede è semplice: corso Quintino Sella è servito dalle linee autobus 6, 56, 66 e 75, rendendo l’evento facilmente accessibile anche a chi si sposta con i mezzi pubblici. Per ricevere informazioni o chiarimenti, Mondo Gatto mette a disposizione il numero 348.8619968.