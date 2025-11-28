Moda sostenibile e solidarietà: torna il Mercatino Solidale di Abito

Dal 12 al 14 dicembre, in via Santa Maria 6/i, presso la sede dell’emporio Abito, torna uno degli appuntamenti che unisce stile, solidarietà e attenzione all’ambiente: il Mercatino Solidale di Abito, ora nella sua versione invernale.



Per tre giorni sarà possibile scoprire capi unici, vintage e second hand e allo stesso tempo contribuire a sostenere le oltre 3.300 persone e famiglie in difficoltà economica che si affidano ad Abito, una realtà della ODV Società di San Vincenzo de Paoli - Consiglio Centrale di Torino.



Abiti selezionati, scarpe, borse, accessori e capi vintage: tutti donati e rimessi in circolo con cura da un instancabile gruppo di volontarie. Un’occasione per fare acquisti in modo consapevole e dare nuova vita a ciò che è già stato prodotto, evitando inutili sprechi. Per offrire sempre la migliore esperienza di scelta, ogni ora verranno esposti nuovi capi, così che ogni momento della giornata riservi qualche sorpresa.

Nel 2024, Abito ha aiutato oltre 3.300 persone, tra cui famiglie italiane e straniere, persone senza fissa dimora, genitori con figli piccoli, giovani disoccupati e adulti soli.

Abito è anche un presidio di sostenibilità ambientale perché ogni capo donato e rimesso in circolo aiuta a combattere lo spreco e a promuovere un consumo responsabile.



Domenica speciale: aperitivo e DJ set

Domenica 14 dicembre, ultimo giorno del mercatino, sarà una giornata ricca di appuntamenti. Per tutta la giornata saranno offerte tisane, panettone e pandoro, per scaldarsi durante i giri natalizi e ricaricare le energie. Per chi invece ha qualche dubbio su come abbinare i capi, la domenica mattina sarà possibile avere consulenze di stile gratuite.

Nel tardo pomeriggio, in orario aperitivo, la chiusura sarà accompagnata dal DJ set di Stiradischi - l’unico DJ al mondo che suona su un asse da stiro - e un piccolo rinfresco.



