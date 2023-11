Lutto nel mondo della cucina torinese, è morto Celso della storica piola di San Paolo

Lutto nel mondo della ristorazione torinese: ieri è infatti scomparso Celso Chiantello, fondatore e titolare della storica "Piola da Celso" in via Verzuolo 40. Ai tavoli di questo locale di San Paolo si sono sedute migliaia di persone, che hanno potuto apprezzare la tradizionale cucina piemontese.

Tra i clienti anche il sindaco Stefano Lo Russo, che così ieri lo ha ricordato in un post su Facebook: "Oggi Celso ci ha lasciato: è una notizia che rattrista tutti coloro che, come me, si sono sempre sentiti a casa quando entravano nella sua Piola, luogo che offre cibo per lo spirito ancora prima che per il corpo".

I funerali di Celso si svolgeranno sabato alle 9.30 alla chiesa di Gesù Adolescente in via Luserna di Rorà 16, a Torino.