Russi (M5S) attacca Lo Russo: "Aumenta le tasse e spende 67mila euro per pavoneggiarsi alle Ogr"

"Lo Russo aumenta le tasse e spende 67mila euro, ben 15 mila in più rispetto al 2022, per pavoneggiarsi alle Ogr". È questo in sintesi l'attacco del capogruppo del M5S Andrea Russi al sindaco, a distanza di una settimana dalla serata di bilancio sul secondo anno di mandato alle Officine Grandi Riparazioni.