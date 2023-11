Una notte al Teatro Regio con Club Silencio

In occasione del 50° anniversario del nuovo Teatro Regio è possibile visitare la mostra temporanea su Carlo Mollino per celebrare la straordinaria creatività dell’architetto torinese che ha saputo ricostruire il principale teatro lirico della città e, grazie a un’entusiasmante caccia al tesoro studiata per l’occasione, sarà possibile scoprire tutti i segreti di una delle vetrine operistiche più conosciute del mondo.