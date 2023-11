Valle di Susa, la denuncia del Pd: "La destra chiede a Roma la zona franca ma a Torino non fa quanto potrebbe"

«Il Consiglio regionale poco tempo fa ha approvato un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di istituire una “zona franca” in Valle di Susa. Un’iniziativa voluta dal Presidente Allasia e dalla Lega che ci ha trovato d’accordo, perché l’idea di regime fiscale di favore per quel territorio è di assoluto buon senso. Peraltro, in Valle di Susa si è anche costituito un Comitato “pro zona franca extradoganale”. Peccato, però, che la maggioranza di destra, Lega compresa, in sede di assestamento di Bilancio abba bocciato due emendamenti presentati dal Pd con l’intento di iniziare a concretizzare quanto richiesto in quell’ordine del giorno, ovvero l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dal pagamento dell’Irap", dichiarano Daniele Valle Vicepresidente del Consiglio Regionale, Jacopo Suppo vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino e Sindaco di Condove e Pacifico Banchieri Presidente Unione Montana Valle di Susa e Sindaco di Caselette.

"Dunque, gli Ordini del giorno che impegnano gli altri (il Governo) ma non noi, vanno bene perché ci fanno fare bella figura. Ma adottare a casa nostra scelte conseguenti e coerenti, nell’ambito delle competenze regionali, quello non si deve fare. Anche sulla zona franca per la Valle di Susa la Giunta Cirio e la sua maggioranza fa annunci e non cose concrete», concludono gli esponenti del Pd.