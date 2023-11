Pratiglione, la cascina sembrava abbandonata, ma in realtà era una fabbrica di droga

Vista dall'esterno sembrava una "normale" cascina, anche piuttosto in disarmo. In realtà, invece, era stata trasformata in una struttura per la produzione della droga, cannabis in particolare.



E' stato così denunciato dai carabinieri di Ivrea un uomo di 45 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefancenti. I militari hanno effettuato il blitz all'interno di una cascina che si trova in una zona boschiva di Pratiglione. Una casa di cui si sta cercando di ricostruire l'esatta proprietà.



All'interno dell'edificio, l'uomo finito nei guai è stato scoperto nell'atto di coltivare una piantagione di marijuana all'interno dei locali trasformati in serra. La struttura era dotata di un articolato sistema di illuminazione con apposite lampade, ventilazione avanzata e irrigazione tramite sistema idraulico. Il tutto risultava alimentato attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica.