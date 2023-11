Elisabetta Sgarbi torna al TFF con un il suo ultimo film: Gatto e la casa dei fantasmi

Elisabetta Sgarbi torna al Torino Film Festival per presentare il suo ultimo lavoro: Gatto e la casa dei fantasmi.

La proiezione al cinema Romano alle ore 16 sarà preceduta dalla presentazione della regista insieme a Edward Carey ed Eugenio Lio.

Alle 18.30 invece si terrà la masterclass del giorno dedicata alla figura di Mimmo Jodice. Alle Gallerie d'Italia, Mario Martone e Roberto Koch terranno un incontro dedicato al grande fotografo italiano.

Sempre nella giornata di oggi si terrà inoltre la consegna del Premio Virna Lisi che quest'anno sarà dato a Greta Scarano, che nell’ultimo anno è stata tra i protagonisti dell’ultimo film di Ferzan Ozpetk, Nuovo Olimpo, oltre che di Circeo, serie tv in onda su Rai 1 che racconta il massacro del 1975. Il Premio Giovane Rivelazione sarà invece assegnato a Romana Maggiora Vergano per la sua interpretazione in C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

In Concorso

Ore 11 Greenwich, sala 1

KALAK

(Isabella Eklöf, Svezia/Danimarca, 2023, DCP, 125’) Sott. it./Eng. sub.

Cosa cela dietro quel sorriso spento, Jan? Un trauma scioccante da elaborare, una storia scottante ambientata tra i ghiacci della Groenlandia.



Ore 11.30 Greenwich, sala 2

SILENCE OF REASON

(Kumjana Novakova, Bosnia, 2023, DCP, 63’) Sott. it./Eng. sub.

Video d’archivio dall’ex Jugoslavia; un villaggio bosniaco “campo di stupro”; i racconti delle vittime delle violenze operate dalle truppe serbe: un film durissimo, un atto di memoria e rinascita.



Ore 11.30 Massimo, sala 1

WHITE PLASTIC SKY

(Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó, Ungheria/Slovacchia, 2023, DCP, 111’) Sott. it./Eng. sub.

In un futuro prossimo, le persone possono scegliere di morire e diventare alberi. Tra Stanisław Lem e Miyazaki, un’animazione distopica che diventa una splendida storia d’amore.

Ore 14 Greenwich, sala 3

PELIKAN BLUE

(László Csáki, Ungheria, 2023, DCP, 80’) Sott. it./Eng. sub.

Alla fine del comunismo, tre ragazzi ungheresi viaggiano a ovest con biglietti contraffatti. E creano un redditizio (e capitalistico) modello di lavoro. Una vicenda paradossale raccontata con un’animazione da street art.

Ore 14.30 Massimo, sala 1

CAMPING DU LAC

(Eléonore Saintagnan, Belgio/ Francia, 2023, DCP, 70’) Sott. it./Eng. sub.

Un campeggio vista lago come concentrato di miti e leggende. Un elogio del racconto che è anche parabola ecologica. Trasognato, come un film di Luc Moullet.



Ore 14.30 Romano, sala 1

OLTRE LA VALLE

(Virginia Bellizzi, Italia, 2023, DCP, 80’) Sott. it./Eng. sub.

Confine fra Italia e Francia, terra di transito: le vite dei migranti si intrecciano a quelle degli operatori di un centro di accoglienza.

Ore 15 Greenwich, sala 1

GRACE

(Ilya Povolotsky, Russia, 2023, DCP, 119’) Sott. it./Eng. sub.

On the road, sulle tracce di Nel corso del tempo: una incredibile esperienza sensoriale attraverso le frontiere paesaggistiche, linguistiche e culturali della Russia contemporanea.



Ore 17 Massimo, sala 1

LA PALISIADA

(Philip Sotnychenko, Ucraina, 2023, DCP, 100’) Sott. it./Eng. sub.

Due spari, a 25 anni di distanza. E un film (giallo, a modo suo) che mostra i modi in cui la storia ufficiale viene costruita. Col fantasma della verità, ad aleggiare.

Ore 17 Greenwich, sala 2

DIAMOND MARINE WORLD

(Hsiu Yi Huang, Taiwan, 2023, DCP, 154’) Sott. it./Eng. sub.

Il taiwanese Du avvia un allevamento di gamberi in Myanmar. Con lui, la ragazza birmana Sue e la stessa regista, che filma tutto (anche quello che non dovrebbe). Un’avventura epica, politica, intima.



Ore 19.30 Massimo, sala 1

MANDOOB / NIGHT COURIER

(Ali Kalthami, Arabia Saudita, 2023, DCP, 111’) Sott. it./Eng. sub.

In una Riyad notturna, ultramoderna e poco vista al cinema, le tragicomiche vicissitudini di un fattorino, metafora di una società in cambiamento.

Ore 19.30 Romano, sala 1

TEMPO DI ATTESA

(Claudia Brignone, Italia, 2023, DCP, 75’) Eng. sub.

Intorno a un’ostetrica esperta nasce una comunità di donne in gravidanza, che si confronta nel parco del Bosco di Capodimonte, a Napoli.



Ore 20 Greenwich, sala 2

SMILING GEORGIA

(Luka Beradze, Georgia, 2023, DCP, 62’) Sott. it./Eng. sub.

La promessa elettorale del presidente georgiano (sconti per tutti sulle cure odontoiatriche!) priva dei denti decine di persone. Tragedia o farsa? E qual è il costo delle bugie dei politici?



Ore 21.30 Greenwich, sala 3

CIELO ABIERTO

(Felipe Esparza Pérez, Perù, 2023, DCP, 65’) Sott. it./Eng. sub.

Un padre, un figlio, una cava, un programma digitale. In mezzo, il ricordo di una moglie e una madre scomparsa. Come ricostruire un dialogo fra i due uomini? Come unire il materiale e l’astratto?

Fuori Concorso

Ore 10.30 Romano, sala 3

I 400 GIORNI - FUNAMBOLI E MAESTRI

(Emanuele Napolitano, Emanuele Sana, Italia, 2023, DCP, 70’)

Storia di un casting che ha girato l’Europa: un’iniziativa per scoprire giovani talenti gestita con passione e intelligenza. Realizzato in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.



Ore 16.30 Massimo, sala 2

LUKA

(Jessica Woodworth, Belgio/Italia/ Olanda/Bulgaria/Armenia, 2023, DCP, 94’)

Sott. it. Rilettura di Il deserto dei Tartari in chiave distopica, in un paesaggio astratto e materico al tempo stesso. Tensione e attesa vanno di pari passo. Con Geraldine Chaplin. In collaborazione con TorinoFilmLab.



Ore 16 Romano, sala 2

GATTO NELLA CASA DEI FANTASMI

(Elisabetta Sgarbi, Italia, 2023, DCP, 30’) Eng. sub. Un gatto, molto materiale d’archivio, un grande scrittore. Il nuovo film di Elisabetta Sgarbi è sospeso tra passioni senza tempo. Ingresso gratuito. Presentazione con Elisabetta Sgarbi.

Ore 19 Romano, sala 3

ALIEN FOOD

(Giorgio Cugno, Italia/Danimarca, 2023, DCP, 108’) Eng. sub.

Dopo anni di comunità psichiatrica, Alberto si trasferisce dalla famiglia di Vicky e interrompe la terapia. La loro amicizia potrebbe mettere a rischio le loro vite? Ingresso gratuito. Presentazione con Giorgio Cugno, Paolo Manera e Greta Fornari.

Ore 20 Romano, sala 2

OMAGGIO A MIMMO JODICE

(Mario Martone, Italia, 2023, DCP, 52’)

Amico di Jodice, Martone racconta il grande fotografo napoletano: un film realizzato per la mostra alle Gallerie d’Italia di Torino, Mimmo Jodice. Senza tempo.

Fuori Campo

Ore 17.30 Blah Blah

Vittorio Cosma: “la musica come artigiano”

Vittorio Cosma, produttore, musicista e compositore varesino, due volte direttore dell’Orchestra di Sanremo e da sempre in stretta collaborazione con Elio e le Storie Tese, ci parlerà del rapporto tra musica, cinema e advertising, raccontando perché è importante andare al di là dell’aspetto puramente estetico.

Ore 21 Capodoglio

Fabio Giacalone power4tet

Giacalone power4TET nasce dalla visione di portare i ritmi e suoni Urban made in USA il connubio tra jazz hip hop e neo soul veicolato da artisti come Erykah Badu, Robert Glasper e Jill Scott. A seguire il dj set di Markio, navigatore del vasto universo della black music e cercatore di reliquie sonore nascoste, che fonde insieme a innovative sonorità hip hop, jazz e house.

Per info e programma completo: www.torinofilmfest.org