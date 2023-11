Boom TGC: $3 milioni in prevendita per il token del casinò su Telegram

TG.Casino sta registrando un andamento straordinario nel mondo delle criptovalute, soprattutto ora che ha raggiunto il notevole traguardo dei 3 milioni di dollari nella sua fase di prevendita.

Con una prevendita che procede a ritmo sostenuto e si avvicina rapidamente all'obiettivo ambizioso dei 5 milioni di dollari, il casinò crypto continua a catturare l'attenzione degli investitori. La sua solida tokenomica, le ricompense per la community e la piattaforma accessibile e priva di KYC stanno dimostrando di essere elementi chiave di attrazione.

Mentre il settore dei casinò crypto su Telegram si espande, TG.Casino emerge come una scelta promettente, offrendo benefici significativi ai titolari del token $TGC. Scopriamo insieme quali caratteristiche stanno alimentando l'entusiasmo degli investitori mentre il casinò crypto continua a superare le aspettative nella sua eccitante fase di prevendita.

Che cos’è TG.Casino e cosa offre

TG.Casino, il rivoluzionario casinò crypto esclusivamente disponibile su Telegram, offre una serie di caratteristiche uniche e allettanti che lo distinguono nel panorama delle criptovalute e dei giochi d'azzardo online. Una delle sue principali attrazioni risiede nella solida tokenomica che sottolinea l'ecosistema del casinò, fornendo agli investitori un notevole potenziale di apprezzamento del valore del token $TGC.

La piattaforma si distingue per la sua struttura accessibile e priva di KYC, consentendo agli utenti di iniziare a giocare semplicemente collegando i loro portafogli crypto. Questo approccio senza fronzoli e la facilità di accesso sono particolarmente attraenti per coloro che cercano un'esperienza di gioco senza troppe complicazioni.

TG.Casino offre anche un meccanismo di staking con un APY poco più alto del 190%, incentivando gli utenti a trattenere i loro token $TGC per ottenere ricompense passive. Questa caratteristica non solo limita l'offerta di token, ma offre anche un ulteriore incentivo finanziario per i possessori a lungo termine.

Il casinò crypto si impegna anche in un meccanismo di riacquisto, in cui una parte dei profitti verrà utilizzata per riacquistare i token $TGC. Con il 40% dei token riacquistati destinati al burning, questo processo contribuirà a mantenere un sano equilibrio tra domanda e offerta, potenzialmente aumentando il valore dei token rimanenti.

Inoltre, TG.Casino presenta un ampio catalogo di giochi da casinò e oltre 30 opzioni sportive su cui gli utenti possono scommettere. La diversità di offerta di gioco contribuisce a mantenere alto l'interesse degli utenti, mentre il 10% dell'offerta dei token è dedicato a ricompense e bonus per i giocatori, incentivando ulteriormente una partecipazione attiva.

Con il recente successo della prevendita che ha superato i 3 milioni di dollari, TG.Casino sta emergendo come un protagonista nella scena dei casinò crypto, attirando l'attenzione degli investitori con una combinazione di innovazione, trasparenza e opportunità di guadagno.

Dove può arrivare il valore del token TGC?

Il token TGC di TG.Casino è al centro dell'attenzione nel mondo delle criptovalute, poiché gli investitori cercano di comprendere il suo potenziale di crescita e la sua posizione nel mercato in continua evoluzione dei casinò crypto su Telegram. Con caratteristiche uniche e una solida struttura di supporto, molti si chiedono fino a che punto questo token potrà arrivare nei prossimi anni.

Prospettive future

Previsione 2023: con una prevendita che ha già superato i 3 milioni di dollari, il 2023 potrebbe essere un anno cruciale per il token TGC di TG.Casino. Le solide tokenomiche, il meccanismo di riacquisto e le ricompense per lo staking potrebbero contribuire a una rapida crescita. Si stima che il prezzo del TGC possa raggiungere i 0,55 dollari entro la fine del 2023, sottolineando il suo potenziale di apprezzamento.

Previsione 2025: il meccanismo di riacquisto del TG.Casino, con il 40% dei token bruciati, potrebbe avere un impatto significativo sul suo prezzo nel 2025. Con il settore dei casinò crypto in costante crescita, e il TG.Casino che si posiziona come uno dei protagonisti, si prevede che il prezzo del token TGC possa raggiungere 0,9 dollari entro il 2025.

Previsione 2030: guardando al 2030, il focus si sposta sulla prospettiva a lungo termine del token TGC. Con l'industria del gioco d'azzardo online che continua a crescere e la presenza sempre più forte dei casinò crypto, il token TGC di TG.Casino potrebbe beneficiare di questa tendenza. Con una stima di 1,4 dollari entro il 2030, il token TGC potrebbe affermarsi come un protagonista importante in questo settore in espansione, offrendo potenziali rendimenti agli investitori che hanno creduto nel suo percorso di crescita.