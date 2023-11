Da oggi al Lingotto Fiere la due giorni di IoLavoro: quasi 5 mila le offerte per chi cerca occupazione

Dopo Chivasso, Novara, Biella e Bra, sarà Torino ad ospitare oggi e domani, mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, il quinto appuntamento con IOLAVORO 2023, il principale evento del Piemonte dedicato al mondo del lavoro, promosso dall’assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione e merito guidato da Elena Chiorino.

La manifestazione regionale più importante sul tema occupazione, che nel 2023 ha compiuto 18 anni con un bagaglio di 58 edizioni all’attivo, è realizzata in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione. L'appuntamento si terrà in entrambi i giorni dalle ore 10 alle 18 presso Lingotto Fiere, Padiglione 1, Via Nizza 294 a Torino. Durante la rassegna si racconterà il mondo del lavoro con le sue trasformazioni e i traguardi raggiunti. IOLAVORO sarà anche un'occasione di incontro e confronto con scuole, territorio e imprese per costruire il Piemonte del futuro.



IL PROGRAMMA DI TORINO

Mercoledì 29 novembre, dopo l'apertura, si terranno l'inaugurazione e il punto stampa dedicato ai giornalisti (alle ore 10.30). A seguire saranno presentate le iniziative e i servizi per favorire l'occupazione, in particolare delle nuove generazioni.



I NUMERI

All'evento di Torino si sono già iscritte 110 tra aziende e agenzie per il lavoro oltre a 25 enti di formazione mentre sono circa 800 le persone iscritte in cerca di occupazione e 4.965 i posti di lavoro offerti. Al momento è confermata la presenza di 935 studenti al tour dei mestieri. Le iscrizioni saranno aperte fino a fine manifestazione (sul sito www.iolavoro.org) e sarà inoltre possibile iscriversi all'ingresso.

Durante la giornata sono previsti laboratori e interventi organizzati da Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro e vari Centri per l'Impiego, dedicati alle modalità di selezione in azienda, al collocamento mirato e all'orientamento nel mercato del lavoro. Inoltre le aziende, i SAL (Servizi al Lavoro), gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) e gli enti di formazione saranno suddivisi nelle seguenti aree tematiche:

- Servizi di distribuzione commerciale - sistema moda

- Edilizia - utilities - sistema casa

- Turismo e Ristorazione

- Servizi alla persona e socio sanitari

- Industria metalmeccanica e chimica

- Servizi assicurativi e alle imprese



IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI

Il programma dei principali eventi istituzionali organizzati dall’assessorato regionale sono:

29 novembre

ore 11:00 – Sala Gialla – Mercato del lavoro: competenze e profili professionali più richiesti.

ore 14:30 – Sala Gialla – Fabbisogni professionali, orientamento e imprese: lavorare con i territori.

ore 15:00 – Sala Blu – Storie di validazione, storie di persone: il servizio di certificazione delle competenze (IVC) della Regione Piemonte raccontato attraverso storie di coloro che l'hanno utilizzato e che grazie ad esso hanno visto cambiare la propria vita.



30 novembre

ore 14.30 – Sala Gialla – Presentazione del volume 'Innovare i processi di transizione: la gestione delle crisi aziendali nella Regione Piemonte'. Storie di persone, imprese, organizzazioni sociali ed istituzionali. Edizioni Franco Angeli. A cura di Regione Piemonte Assessorato Istruzione e Merito, Lavoro, formazione Professionale, Diritto allo Studio, Ce.C.A.P. Centro di ricerca per il Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 15.00 – Sala Blu – Storie di validazione, storie di persone: il servizio di certificazione delle competenze (IVC) della Regione Piemonte raccontato attraverso storie di coloro che l'hanno utilizzato e che grazie ad esso hanno visto cambiare la propria vita.

Iscrizioni al seguente link: //forms.office.com/e/8A6ydG2fV0

Inoltre nel corso di IOLAVORO Torino sono previsti:



FOCUS ORIENTAMENTO

Un supporto mirato a scegliere consapevolmente i percorsi più adatti nei vari cicli di studio e formazione e nelle prime fasi delle esperienze professionali.



TOUR DEI MESTIERI

Percorrendo il “tour dei mestieri”, gli studenti in visita potranno assistere e provare con mano una tra le seguenti opportunità di 'demo': Acconciatura, Costruzioni in mattoni, Cucina, Estetica, Falegnameria, Fresatura CNC, Oreficeria, Grafica multimediale, Hotel reception, Pasticceria, Progettazione meccanica CAD, Riparazione di autovetture, Sartoria, Servizi di sala e bar, Sistemi robotici integrati, Tecniche di laboratorio chimico.



MIP-Mettersi in proprio

Sarà presentato il servizio MIP-Mettersi in proprio, pensato per chi ha un'idea di impresa e non sa come fare a metterla in pratica. Operatori specializzati aiuteranno gratuitamente l'aspirante imprenditore, seguendolo passo passo nella realizzazione della sua idea.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Sarà possibile conoscere il servizio regionale che aiuta le persone a certificare le proprie competenze, fino a conseguire una qualifica professionale, grazie alle proprie esperienze formali, informali e non formali. Un servizio gratuito della Regione per tutti coloro che intendono inserirsi nel mondo del lavoro da qualificati.



FONDAZIONI ITS

Anche le fondazioni ITS ICT e ITS Mobilità sostenibile - Meccatronica aerospazio, parte della rete di istituti di istruzione superiore piemontesi, coinvolgeranno gli studenti in attività di orientamento. Presso Lingotto Fiere a Torino, in focus specifico, saranno presenti: la Fondazione ITS Academy Aerospazio/Meccatronica, la Fondazione ITS Academy Tessile Abbigliamento Moda, La Fondazione ITS Academy ICT e la Fondazione ITS Academy Biotecnologie. Ogni Fondazione all'interno del proprio stand realizza un focus di orientamento su un'area specifica:

- Fondazione ITS Academy Tessile Abbigliamento Moda: presenterà i suoi corsi ad indirizzo gioielleria, che si tengono nella sede e nei nuovi laboratori di Valenza capoluogo del distretto dei gioiellieri. In particolare il focus sarà sull'oreficeria ossia la progettazione e la manifattura dei monili e sulla gemmologia, ossia la conoscenza, l'analisi e l'impiego delle pietre preziose.

- Fondazione ITS Academy Aerospazio/Meccatronica: presenterà i suoi corsi ad indirizzo mobilità sostenibile. In particolare il focus sarà legato alle tecnologie studiate dai ragazzi in aula durante i due anni di percorso.

- Fondazione ITS Academy ICT: presenterà i suoi corsi a indirizzo Informatico, che si tengono nella sede principale della Fondazione ITS ICT Piemonte. In particolare il focus sarà sulla gestione e il management delle risorse aziendali attraverso i software ERP per la logistica.