Dal successo di C’è ancora Domani al Premio Virna Lisi: Romana Maggiora Vergano al Torino Film Festival [FOTO E VIDEO]

Romana Maggiora Vergano riceve il Premio Virna Lisi come Giovane Rivelazione durante il Torino Film Festival.

È giovane, ma a soli 26 anni ha già le idee chiare: “Come Virna Lisi voglio restare fedele a me stessa. Ho capito di voler fare questo lavoro per le emozioni che mi fanno provare le attrici come lei sullo schermo, l’audiovisivo e l’arte in generale hanno questo potente potere di far provare delle cose che non ti aspetti”.

Fresca di studi della Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, dà molta importanza al percorso intrapreso: “Mi sento molto sicura grazie al mio percorso di formazione. Essendo giovane e piena di stimoli esterni hoo sentito la necessità di un bagaglio formativo importante”.

Reduce da C’è ancora domani per la regia di Paola Cortellesi, non ha mai dubitato del successo che avrebbe avuto la pellicola: “Lavorare con Paola è molto bello, con lei non ho mai avuto la paura di sbagliare, è molto presente. Questi numeri non me li aspettavo, ma quello di cui ero sicura era che sarebbe piaciuto a tutti, parla a tutti e arriva al cuore delle persone perché parla davvero a tutti”.

Per Romana Maggiora Vergano è la prima esperienza al Torino Film Festival: “L’anno scorso avevamo presentato un corto, ma non ero venuta fisicamente. Penso sia una realtà incredibile. Leggo e sento cose di cinema indipendente molto particolare, sono molto curiosa di partecipare da spettatrice, il prossimo anno spero di partecipare”.