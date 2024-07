Furti in serie in diversi negozi di Chivasso: scattano le manette per tre persone

I Carabinieri di Chivasso, nel pomeriggio del 9 luglio, hanno denunciato per il reato di “furto aggravato in concorso” tre uomini italiani di 35, 37 e 33 anni autori nei giorni scorsi di diversi furti in esercizi commerciali in Chivasso.

Decisive le immagini della videosorveglianza

I militari, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare i tre malfattori in quanto persone già note alle forze dell'ordine per il loro trascorsi criminali e tutti residenti in Chivasso.