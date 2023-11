Andrea Cane (Lega Salvini Piemonte): “Al via i lavori per la risonanza magnetica presso l'Ospedale di Ivrea”

“Una bella notizia per il Canavese - annuncia soddisfatto il consigliere regionale Andrea Cane - il direttore generale della Asl To4 Stefano Scarpetta mi ha ufficializzato l’inizio dei lavori che porteranno la tanto attesa risonanza magnetica acquistata tramite service, all’interno del nosocomio eporediese”.

“Presumibilmente prima dell’estate - prosegue il Vicepresidente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte - la risonanza magnetica a Ivrea diventerà operativa. Un servizio, che in questo ospedale a causa della mancanza dell’apparecchiatura, non c’era mai stato ma è ormai fondamentale per l’accuratezza diagnostica. Un altro risultato del lavoro di squadra che ogni giorno mette al centro il territorio canavesano che oggi sono molto soddisfatto di comunicare a tutti i cittadini canavesani”.