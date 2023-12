Dai concerti allo zabaione, anche lo shopping si accende di Natale a Chivasso

Anche lo shopping si accende di natale a Chivasso con gli eventi promossi dall’Assessorato comunale al Commercio, Ascom e Duc. Nel Distretto Urbano del Commercio sono numerose le manifestazioni programmate a partire dal prossimo 2 dicembre quando, alle ore 10,30, nella Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Marta, sarà inaugurata la Mostra Nazionale dei presepi, dopo la Santa Messa.

Domenica 3 dicembre, in via Roma, alle ore 5,30, si terrà la tradizionale colazione aspettando la Banda per Santa Barbara.

Venerdì 8 dicembre, alle ore 16, i commercianti di via Teodoro, via del Castello e vicolo del Portone offriranno zabaione e nocciolini, mentre l’indomani pomeriggio è prevista animazione musicale per le vie del Centro, a partire dalle ore 16, con il Corpo Bandistico Musicale Berghem Baghet Cornamuse Bergamasche, a cura dell’associazione Contatto.

Domenica 10 dicembre invece, sarà la volta della Società Filarmonica “Giuseppe Verdi” alle ore 15, e della Filarmonica “Città di Chivasso” alle 18.

Sabato 16 dicembre, Ascom partecipa alla Maratona Telethon che prosegue anche domenica, mentre nel pomeriggio si rinnova l’appuntamento col Selfie box: una foto omaggio con lo sfondo di Natale offerto da Ascom e Città di Chivasso in Piazza della Repubblica. Alle ore 21, in Duomo si terrà il concerto del Coro G, diretto da Carlo Pavese.

Domenica 17 dicembe, dalle ore 16, il centro di Chivasso si animerà con la musica della banda A-t-pic Ensemble che tornerà ad esibirsi sabato 23 dicembre, alle 16. Nello stesso pomeriggio, a partire dalle ore 15, in piazza della Repubblica, si accenderanno i riflettori su “Note di Natale”: un'atmosfera magica di musica e arte con esibizioni dal vivo, sorprese ed ospiti a cura di ToRadio. E alle ore 18.30, tutti a mangiare il panettone offerto da Telethon, Comune di Chivasso e Ascom.

La notte di Natale, dopo la messa solenne, in piazza del Castello è prevista la tradizionale distribuzione di cioccolata calda a cura di XXLcafé offerta dalle attività di via del Castello, via Caduti per la libertà, via del Collegio.

“Ritualità, tradizioni ed intrattenimento saranno gli elementi del periodo natalizio nel capoluogo – ha detto il sindaco Claudio Castello – alla cui atmosfera abbiamo pensato con attenzione in modo da rinnovarne il ruolo di salotto urbano per la gente che sceglie Chivasso in queste festività. Un incentivo in più per conoscere ed apprezzare le attività economiche, i loro prodotti e le loro offerte”.

"Shopping, musica, premi, golosità e cultura: nel nostro Distretto Urbano del Commercio si vivrà un mese di dicembre con molti appuntamenti, ai quali il Comune ha voluto dare un forte supporto organizzativo ed economico – ha aggiunto l’assessora al Commercio Chiara Casalino -. Natale è una delle principali occasioni di incontro ed è per questo che, insieme ad Ascom, abbiamo inserito nel ricco e vario programma l’evento di sabato 23 dicembre dalle 15, per condividere un pomeriggio di festa, ed alle 18 aspettiamo tutti i chivassesi e gli ospiti per tagliare insieme il panettone e scambiarci gli auguri.”

Per il presidente di Ascom Chivasso Carlo Nicosia: “Anche quest’anno un ricco calendario di eventi rende Chivasso, ed il suo Distretto Urbano del Commercio, attrattiva per gli acquisti natalizi, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale ed all’impegno di Ascom. La cortesia, l’accoglienza, il servizio dei negozi di prossimità, nel contesto del nostro centro storico vivo e festoso, donano un’esperienza impareggiabile per l’acquisto dei doni. La grande novità 2023 è la festa Note di Natale di sabato 23 dicembre dalle 15 alle 18:30 in piazza della Repubblica, animata da ToRadio con sorprese ed ospiti e che terminerà con il taglio dei panettoni per tutti, per lo scambio di auguri tra i chivassesi ed i visitatori che sceglieranno di fare acquisti nella Città dei Nocciolini”.

Varie infine le iniziative collaterali al cartellone tra mostre, urban podcast e lotteria.