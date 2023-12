Auto mia quanto mi costi... In un anno in Piemonte i costi dell'rc cresciuti di quasi il 30%

La corsa dell’Rc auto non stenta a rallentare tanto è vero che – secondo l’Osservatorio di Facile.it – in soli 12 mesi il premio medio pagato in Piemonte per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 29,7% arrivando, a settembre, a 556,01 euro, vale a dire oltre 125 euro in più rispetto ad un anno prima.

Aumento maggiori della media nazionale