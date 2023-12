Strage di Brandizzo, ex addetto Rfi non risponde davanti ai magistrati

E’ durato pochi minuti il colloquio tra Antonio Massa, l’ex dipendente Rfi indagato per l'incidente ferroviario di Brandizzo in cui hanno perso la vita 5 operai, e i magistrati di Ivrea che indagano sull’accaduto. Massa, accompagnato da uno dei suoi legali, Antonio Borello, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

“E’ un uomo sofferente che non riesce a difendersi bene”. Così Antonio Borello, legale di Antonio Massa spiega la decisione del suo assistito di avvalersi della scelta di non rispondere ai pm di Ivrea. “Nei pochi minuti davanti ai pm per fornire le proprie generalità il mio assistito si è interrotto più volte per il pianto”, ha raccontato il legale che ha aggiunto “la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere è, quindi, supportata dal fatto che in questo momento il mio assistito non è in grado di sostenere l’interrogatorio e alla procura di Ivrea abbiamo prodotto anche le dichiarazioni dei medici presso i quali è in cura in cui si sconsiglia fortemente l’interrogatorio perché non sarebbe in grado di reggerlo”.