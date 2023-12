Jason Rebello in concerto al Folkclub per la rassegna RadioLondra

Giovedì 7 dicembre alle ore 21.30 per la rassegna RadioLondra, Jason Rebello e Marco Micheli & Enzo Zirilli in concerto al FolkClub.

Il pianista di Sting e Jeff Beck per la terza volta sul nostro palcoA distanza di sei anni dalla sua ultima apparizione sul palco del FolkClub ritorna in scena una stella assoluta del firmamento musicale britannico, un grandissimo ed eclettico musicista che due giganti della musica mondiale come Sting e Jeff Beck hanno voluto al loro fianco per molti anni di dischi e tour internazionali. Un fantastico asso del pianoforte, in trio, per un’altra epica, indimenticabile serata di RadioLondra.

Per info: www.folkclub.it