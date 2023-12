Inaugura Immaginaria: come cambia la viabilità a Venaria nel periodo delle feste

dalle ore 18,00 del giorno 7 dicembre 2023 a termine attività previste in tale data, in piazza Annunziata e sull’intera carreggiata di via Mensa è istituito il divieto di transito valido per tutte le categorie di autoveicoli (compresi quelli dei residenti ed autorizzati ZTL).

Dalle ore 06,00 del giorno 8 dicembre 2023 alle ore 20,00 del giorno 10 dicembre 2023 in piazza Annunziata e sull’intera carreggiata di via Mensa è istituito il divieto di transito valido per tutte le categorie di autoveicoli (compresi quelli dei residenti ed autorizzati ZTL).

Pertanto, a seguito del suddetto divieto di transito i veicoli percorrenti via Medici del Vascello e via Rolle non potranno accedere in via Mensa e quelli percorrenti via Pavesio non potranno procedere oltre l’intersezione formata dalle vie Lamarmora/Negro, mentre quelli provenienti da via Battisti potranno procedere diritto in via XX Settembre.

Dalle ore 06,00 del giorno 8 dicembre 2023 alle ore 20,00 del giorno 10 dicembre 2023 é istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sulla metà di piazza Don Alberione prospiciente la via Mensa e su ambo i lati di via Medici del Vascello, riservando tali aree alla sosta dei mezzi in uso agli espositori partecipanti alla manifestazione (veicoli dotati di pass rilasciato dall’organizzazione dell’evento).

I veicoli ivi parcheggiati nel giorno e nelle ore sopra indicate saranno rimossi e trasportati presso la ditta ”SEN.CAR.” di Seminara Alfredo.