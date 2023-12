I crypto casinò con i migliori bonus di benvenuto

Nel settore degli asset digitali, i cripto casinò stanno guadagnando sempre più popolarità, grazie alle loro particolari caratteristiche.

Sebbene non siano ancora accessibili a tutti per via delle barriere tecniche tipiche delle criptovalute, i cripto casino si rivelano molto vantaggiosi per diversi motivi.

Prima di tutto, molti casino online con criptovalute permettono agli utenti di accedere senza verifica KYC (Know your customer), utilizzando app di messaggistica come Telegram, oppure il proprio browser.

Questo consente un accesso rapido a giochi e scommesse sulle piattaforme, senza dover fornire documenti personali.

In secondo luogo, i cripto casino offrono un bonus di benvenuto sui depositi effettuati in criptovaluta e diverse promozioni che possono attirare nuovi utenti.

Al momento, Wall Street Memes Casino, Lucky Block e Mega Dice sono i cripto casino con il miglior bonus di benvenuto. Analizziamo la loro offerta qui di seguito.

Wall Street Memes Casino

Lanciata nel 2023 dopo una presale di successo, Wall Street Memes si sta trasformando da semplice meme coin in un vero e proprio ecosistema, grazie al Wall Street Memes Casino.

Il casino integra il token WSM per i depositi e i prelievi, presentando oltre 5.000 giochi e scommesse sportive.

Per quanto riguarda i bonus, il Wall Street Memes Casino prevede un bonus di benvenuto per tutti i nuovi utenti che effettuano depositi fino a 25.000 dollari.

Effettuando il deposito in WSM si riceveranno 200 giri gratuiti sulla migliore slot machine del cripto casino, mentre depositando in altre criptovalute, si avranno a disposizione 10 giri gratuiti. Il bonus di benvenuto viene rilasciato al 10% per ogni 6 puntate o scommesse.

VISITA IL WALL STREET MEMES CASINO

Lucky Block

Lucky Block è il cripto casino più adatto per gli appassionati di slot machine e scommesse sugli e-sport. La piattaforma vanta più di 4.800 slot machine come Fruit Party, Sugar Rush, Wanted Dead or A Wild e Stacking Gun.

Per gli e-sport, Lucky Block supporta scommesse su diversi importanti titoli come Overwatch, DOTA 2, Valorant e League of Legends.

Il cripto casino offre diversi bonus e promozioni, come giri gratuiti sulle slot machine, bonus sul deposito, pacchetti di benvenuto e cashback.

Il bonus di benvenuto garantisce agli utenti incentivo del 200% fino a 10.000 dollari, con 50 giri gratuiti su determinate slot machine. I giocatori possono anche approfittare del bonus di ricarica del lunedì che offre fino al 40% in più sul primo deposito ogni settimana. Per poter ottenere il bonus, occorre effettuare un deposito minimo di 20 dollari.

Come per Wall Street Memes Casino, il bonus di benvenuto di Lucky Block viene erogato al 10% per ogni 6 puntate.

VAI AL CASINO LUCKY BLOCK

Mega Dice

Mega Dice è stato il primo casino con licenza a utilizzare Telegram per consentire l’accesso senza KYC (Know Your Customer), una funzione adoperata in seguito da altri cripto casino e molto apprezzata dai giocatori che preferiscono rimanere nell’anonimato.

Mega Dice prevede un bonus di benvenuto del 200% fino a 1 BTC, con 50 giri gratuiti sulla slot machine Wanted Dead.

Il cripto casino prevede anche diverse promozioni ricorrenti, come il bonus di ricarica del lunedì e i giri gratuiti del mercoledì.

Per ottenere il bonus di benvenuto di Mega Dice è necessario depositare almeno 20 dollari in criptovaluta entro 30 giorni dalla registrazione su Mega Dice.

In seguito, per poter effettuare un prelievo i giocatori devono usare i fondi depositati per puntate su giochi e scommesse almeno 40 volte.

I requisiti per l’aumento del bonus hanno un limite di 14 giorni, mentre le vincite dei giri gratuiti sulle slot machine vanno puntate entro sette giorni. La puntata massima per i fondi del bonus è di 3 dollari.

SCOPRI MEGA DICE