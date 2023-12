Inspired by the People: allo Spazio Musa apre la mostra fotografica di Stefano Lotumolo

Inspired By The People sbarca a Torino: la mostra fotografica di Stefano Lotumolo arriva nel quadrilatero romano della città.

Dall’8 al 10 dicembre, il nuovo progetto fotografico di Stefano Lotumolo che da luglio scorso gira l'Italia riscuotendo sempre grande successo.

Sette anni di fotografia in giro per il mondo raccontati attraverso 90 scatti selezionati, per mostrare la sua visione della bellezza racchiusa nella vita quotidiana di altri esseri umani con differenti usi e costumi.

Stefano ritrae la semplicità di etnie ancorate a tradizioni ancestrali, focalizzandosi anche su tematiche attuali, come la crisi idrica nelle comunità Maasai ai piedi del Monte Meru e la rivoluzione in Myanmar.

Una storia fotografica, un racconto che permette ai visitatori di entrare in un viaggio cronologico, fatto di occhi e momenti che sapranno toccare le corde della vostra anima.

La mostra ad ingresso libero si svolgerà nella vibrante atmosfera dello Spazio Musa, nel cuore del quadrilatero romano della città.

La mostra sarà inaugurata il giorno 8 dicembre alle ore 16 con un talk dell’autore, in cui oltre a parlare del progetto fotografico, sarà presenterà il nuovo Tour Tanzania 2024 realizzato in collaborazione con StoGranTour, un'occasione unica per scoprire la cultura ed il fascino di un paese tradizionalmente lontano dalle rotte turistiche standard.