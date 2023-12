Natale 2023 a Torino, mercatini e pista di pattinaggio in piazza Solferino. Rodari illumina piazzetta Reale

I mercatini e la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Solferino, il boschetto di Natale in piazzetta Reale, un tocco di tradizione con il calendario dell’avvento e il presepe di Emanuele Luzzati. E poi ancora concerti, cori gospel, spettacoli di magia e tante attività per grandi e piccini .

Da domani Torino si accende per il Natale. Nel cortile di Palazzo Civico ci sarà un grande albero di 10 metri: l 'inaugurazione ufficiale sarà l'8 dicembre alle 11, farà tappa anche Babbo Natale per una foto con i più piccoli.

Casette e pista su ghiaccio in piazza Solferino

Da giovedì 7 dicembre a domenica 7 gennaio piazza Solferino si trasformerà in un incantevole villaggio di Natale, tra casette e pista di pattinaggio su ghiaccio. Il taglio del nastro sarà sempre domani alle 19 con uno spettacolo di atleti: al centro la struttura, lunga 30 metri per 10, avrà il logo delle Universiadi.

Accanto ci saranno 34 casette, dove sarà possibile anche bere e mangiare.

Giocattolo sospeso

Previsti poi i mercatini tematici, estesi anche a via Garibaldi. Per i più piccoli il villaggio di piazza Solferino offrirà l'opportunità di partecipare a speciali laboratori e di incontrare Babbo Natale. “Il giocattolo sospeso” permetterà di lasciare sotto l'albero un dono per i bimbi in difficoltà.

Videomapping di Rodari

L'8 dicembre prenderà il via gran parte degli eventi. Oltre all'inaugurazione dell'albero nel cortile del Comune, alle 12 l'appuntamento è ai Giardini Cavour con il presepe di Emanuele Luzzati. Dalle 18 Piazzetta Reale si trasformerà nuovamente nel boschetto di Natale: il contesto quest'anno sarà ulteriormente arricchito dallo spettacolo di videomapping "Sette storie di Natale di Gianni Rodari”.

Ogni sera dalle 18 alle 22 la facciata di Palazzo Reale diventerà una tela luminosa su cui saranno proiettate le immagini di oltre 1300 creazioni nate dalla fantasia degli alunni delle scuole dell’infanzia del Comune di Torino.