Dall'8 dicembre al via la lotteria “Acquista e Vinci a Chivasso 2023”

Regolamento della lotteria “Acquista e Vinci a Chivasso 2023”

Qui viene spiegato il funzionamento del concorso a premi che si svolge nei negozi e nei pubblici esercizi della città aderenti all’iniziativa.

SOGGETTO ATTUATORE E PROMOTORE

Il soggetto attuatore del presente concorso a premi è la ditta Vivivoce Srl con sede legale e amministrativa in via Vittorio Emanuele 146 - Cap 10073 Ciriè (To) con codice fiscale e partita iva 10822370010 numero Rea TO 1164633 rappresentata in qualità di legale rappresentante dalla Signora Lidia Savoia nata a Ciriè (To) il 26.1.1978 codice fiscale SVALDI78A66C722D

SOGGETTI ASSOCIATI

Si precisa che i soggetti associati sono altresì tutti quelli specificatamente indicati nel file in allegato alla pratica (MISE)

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO

“Acquista e vinci a Chivasso 2023”

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E AMBITO TERRITORIALE

Il concorso avrà inizio l’8 Dicembre 2023 alle ore 00:01 e avrà termine il 6 Gennaio 2024 alle ore 23:59 nel territorio della Città di Chivasso (TO).

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO 08 Dicembre 2023 - 06 Gennaio 2024

DESTINATARI DEL CONCORSO

Il concorso è destinato a tutti i maggiorenni che effettueranno acquisti del valore pari o superiore a 5,00 euro dalle ore 00.01 del 08 Dicembre 2023 alle ore 23.59 del 06 Gennaio 2024 negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi nel Comune di Chivasso (TO) aderenti all’iniziativa.

Non potranno partecipare al concorso gli scontrini di prodotti per cui ne è vietata la pubblicità e precisamente prodotti da fumo, farmaci e prodotti per lattanti da 0 a 6 mesi.

MODALITÀ’ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Il regolamento del concorso verrà messo a disposizione del consumatore tramite mezzi idonei di diffusione: pagina Facebook “Vivi Chivasso” e sito internet www.vivichivasso.it.

MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Ogni acquirente maggiorenne che effettuerà acquisti del valore pari o superiore a 5,00 euro nelle date, orari e luoghi indicati nel punto “Destinatari del Concorso”, dovrà accedere alla piattaforma del concorso (disponibile sul sito www.vivichivasso.it) e registrarsi, confermando la maggiore età.

Il QR Code o il link che indirizzano alla piattaforma saranno disponibili sulla pagina Facebook “Vivi Chivasso” e sul materiale informativo presente nei negozi aderenti.

L’acquirente dovrà registrarsi, accedere alle sezioni “Concorso ACQUISTA E VINCI A CHIVASSO” e, seguendo le indicazioni, indicare l’importo dell’acquisto e l’esercente presso il quale ha effettuato l’acquisto, oltre a fotografare lo scontrino o la ricevuta di acquisto che verrà registrato dal sistema. Il sistema genererà in automatico un “clicca e vinci” per ogni acquisto dai 5,00 euro ai 19,99 più uno per ogni ulteriore multiplo di 10,00 euro di spesa (fino a un massimo di 50 “clicca e vinci” per ogni scontrino); Ciascun clicca e vinci potrebbe risultare vincente di uno dei premi in palio, ovvero: 30 biciclette city-bike muscolari di marca Coppi (del valore complessivo di Euro 4.950,00) con il massimo di un premio per ogni scontrino, sulla base della sorte generata dall’algoritmo che governa la piattaforma di gioco. I vincitori verranno avvisati tramite mail (gli indirizzi mail dei giocatori verranno richiesti in fase di iscrizione). L’acquirente pertanto: Nella sezione della piattaforma “Gioca con i clicca e vinci” potrà grattare virtualmente gli stessi cliccandoci sopra;

In caso di “Clicca e vinci” vincente, nella sezione della piattaforma connotata con il simbolo di un portafoglio troverà, dopo l’avvenuta validazione da parte del soggetto delegato, l’attestazione di vincita per il ritiro del premio. CARICAMENTO DELLO SCONTRINO DI ACQUISTO Affinchè l’acquisto sia considerato valido e quindi i “Clicca e vinci” generati siano considerati validi è necessario che lo scontrino/ricevuta caricato dall’acquirente sia leggibile e riporti: Ragione sociale dell’esercizio in cui si è effettuato l’acquisto Numero dello scontrino o della ricevuta Data dello scontrino o della ricevuta Importo speso Verranno annullati e considerati non validi tutti i giustificativi mancanti di una o più delle predette indicazioni. PREMI IN PALIO 30 biciclette city-bike muscolari di marca Coppi, costo cad. € 165,00; totale: € 4.950,00

MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO ED INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GARANTE DELLA PROCEDURA ASSEGNAZIONE DEI PREMI

La vincita dei premi in palio è governata all’algoritmo della piattaforma “Acquista e vinci a Chivasso”.

Ogni utente avrà la possibilità di caricare l’immagine di uno scontrino/ricevuta (emesso da un esercente che ha aderito al circuito “Acquista e vinci a Chivasso” di cui elenco al fondo di questo articolo) e indicarne l’importo nell’apposito riquadro; il sistema genererà in automatico un “clicca e vinci” per ogni acquisto dai 5,00 euro ai 19,99 più uno per ogni ulteriore multiplo di 10,00 euro di spesa (fino a un massimo di 50 “clicca e vinci” per ogni scontrino). L’utente, grattando il “Clicca e Vinci” potrà scoprire immediatamente se ha vinto uno dei premi instant win in palio.

Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di assegnazione casuale, in momenti non determinabili a priori, dei premi in palio.

Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l’esito (vincita o non vincita) ed in caso di vincita fornirà le istruzioni per il ritiro.

La notifica di vincita e le istruzioni per la procedura di convalida e ritiro del premio saranno comunicate anche tramite invio di posta elettronica all’indirizzo indicato dal cliente al momento della registrazione. L’assegnazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di assegnazione. Ogni valido scontrino/ricevuta d’acquisto permetterà una sola partecipazione.

I clienti potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta scontrini differenti.

Gli scontrini/ricevute caricati saranno verificati dal soggetto delegato (importo, adesione esercente, data ed ora).

I vincitori avranno 180 giorni di tempo dal termine del concorso per ritirare i premi a loro assegnati o per richiedere la consegna all’indirizzo del partecipante, con spese a carico del promotore.

Nel caso in cui i vincitori non ritirino i premi nei tempi indicati attraverso le mail informative che riceveranno dal sistema, gli stessi verranno destinati a SAMCO Sede di Chivasso Piazza d’Armi 12 (ex Foro Boario) 10034 - Chivasso TO - codice fiscale e partita iva 91017870014.

La piattaforma “Acquista e vinci a Chivasso” è stata sviluppata su server residente in Italia.

DETTAGLIO DEI PREMI

30 biciclette city-bike muscolari di marca Coppi, costo cad. € 165,00; totale: € 4.950,00

TERMINI DI VALIDAZIONE E SPENDIBILITA’ EFFETTIVA DEI PREMI

I premi vinti saranno validati dall’organizzazione entro 7 giorni dalla data di vincita e potranno essere ritirati entro 180 giorni presso la sede di Chivasso di Ascom - Via del Collegio 10, oppure ne potrà essere richiesta la consegna all’indirizzo del partecipante con spese a carico del promotore. TRATTAMENTO DEI DATI I partecipanti acconsentono (ai sensi del regolamento UE 2016/679-GDPR) al trattamento dei propri dati personali da parte di Vivivoce Srl per la corretta assegnazione dei premi ai vincitori e per gli obblighi previsti dalla legge. NOTE FINALI Il soggetto delegato dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 DPR n.600 del 29/9/1973 a favore del vincitore. ELENCO NEGOZI ADERENTI (IN ORDINE ALFABETICO) AMORE ABBIGLIAMENTO

ARGENTO VIVO

BAR BORSA

BAR DUOMO

BARBOGLIO TENDE ARREDO

BOLLICINE ABBIGLIAMENTO

BONFANTE PASTICCERIA

BUFFETTI

CAFFETTERIA LA FENICE

CARISMA

CARTOMANIA

CHANCE BIJOUXMODAPARFUM

CHARME

COFFEE STORE

CRC RICAMBI AUTO

DOLCI CAPRICCI

DOLCIARIA FONTANA

ELISIR ESTETICA

EMY ACCONCIATURE

ERBAVOGLIO ABBIGLIAMENTO

FERRAMENTA GERRA

FRUTTI' LA FRUTTERIA

GALLERY

GIACHINO RISTORANTE

GIOCARPENSANDO

GIOIELLI VOGLIOTTI

IL BUON GUSTO

IL CAPPELLAIO MASO

IL CHIOSCO DI BACCO

INTIMO DIVINO

L'UNIVERSO DEL 2000

LA BUONA DISPENSA

LA CANTINELLA RISTORANTE

LA FORTEZZA RISTORANTE

LA LOCANDA DEL SOLE

MACELLERIA da MARCO

MCKENZIE'S PUB

MCS ABBIGLIAMENTO

MELAVERDEBIO

MOBILI POZZO

MODISH ABBIGLIAMENTO

MONDADORI BOOKSTORE CHIVASSO

NON SOLO GIORNALI

OGGERO GIOIELLI

OSTERIA SAN MARCO

OTTICA CENA

PASTICCERIA PICCOLI

PATRIZIA MARTINI

PENSIERO FIORITO

PET & BEAUTY

PIAGELLERIA

PIZZERIA DA SALVATORE

POLLERIA CLO CLO