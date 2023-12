Presepe e albero di Natale nella sede Lega di Chivasso

“La Natività cristiana è una delle ricorrenze più importanti nel nostro paese e il presepe è la più diffusa delle tradizioni natalizie - spiega Gianluca Gavazza, consigliere regionale del Piemonte -. Il primo presepe fu italiano e, come dice la storia, fu commissionato da San Francesco d'Assisi. Una delle tradizioni vuole che le festività comincino il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre. Durante questa giornata, le famiglie italiane si accingono ad addobbare l'albero di Natale, ad allestire il presepe e a tappezzare la casa di luci colorate. Così anche noi, nella sezione cittadina, abbiamo, come tutti gli anni, allestito presepe ed albero. Occasione per stare insieme, condividendo il valore del Santo Natale e per augurare a tutti i chivassesi buone feste”.

“Le tradizioni sono alla base della nostra cultura e della nostra identità - commenta il segretario della Lega di Chivasso Giuseppe Deluca - proprio per questo nella sede della sezione di Chivasso in vicolo Tre Limoni, a lato del Duomo, abbiamo allestito con sostenitori e militanti, il presepe e l’albero, simboli del Natale. In questi giorni verranno anche affissi i manifesti Lega della sezione con gli auguri di buon Natale e serene Festività rivolti a tutti i cittadini, dove in evidenza è proprio l’immagine della Natività a voler rimarcare il messaggio. Inoltre venerdì 15 dicembre, presso il ristorante dei Cacciatori di Verolengo, iscritti, amici e simpatizzanti si ritroveranno per l’Aperitivo e la tradizionale Cena di Natale della Lega Canavese alla presenza del nostro Segretario Regionale on. Riccardo Molinari, del parlamentare del territorio on. Alessandro Giglio Vigna, del segretario provinciale Lega Canavese Astrid Sento, oltre che del sempre presente consigliere regionale del territorio Gianluca Gavazza”.