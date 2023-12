Città Metropolitana, firmato il contratto decentrato dei dipendenti

“Il 2023 è stato un anno davvero impegnativo per il nostro Ente, per il carico di lavoro collegato ai progetti del PNRR. Ma la professionalità e la capacità messe in campo dal personale hanno consentito alla Città metropolitana di Torino di confermarsi come un’eccellenza a livello nazionale e un modello di efficienza e qualità”: lo ha sottolineato con soddisfazione il Sindaco metropolitano, Stefano Lo Russo, nel consueto incontro di fine anno con i dipendenti nell’auditorium della sede di corso Inghilterra 7.



Nell’occasione il Sindaco Lo Russo, il Vicesindaco Jacopo Suppo, il Direttore generale Guido Mulè e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e CSA hanno proceduto alla stipula ufficiale del nuovo contratto decentrato, la cui pre intesa era stata siglata il 22 settembre scorso e approvata dall’assemblea dei dipendenti il 24 ottobre. "Il nuovo contratto decentrato arriva a dieci anni dalla sigla di quello precedente. Tra gli elementi salienti figura un protocollo di relazioni sindacali coerente con la normativa nazionale ma che tiene conto delle esperienze maturate nella Città metropolitana di Torino. Il contratto decentrato consentirà di riconoscere e valorizzare le capacità professionali e l'esperienza maturata dai dipendenti come strumenti primari per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di miglioramento delle prestazioni dell’amministrazione. Sono stati inoltre individuati percorsi di crescita professionale che valorizzano l'assunzione di responsabilità nei procedimenti. Grazie al contratto decentrato sarà possibile allineare alcuni istituti con la normativa nazionale, garantire la sicurezza di tutti i dipendenti e un adeguato livello dei servizi connessi alla viabilità, che sovente affrontano le conseguenze di eventi meteorologici imprevedibili e violenti. È stata concordata l’introduzione di un nuovo modello organizzativo denominato Sicurezza Strade, che assicura un monitoraggio e un controllo sugli oltre 3.000 km della rete viaria di competenza della Città metropolitana di Torino per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno".



Formulando i suoi auguri per le imminenti festività natalizie, il Sindaco Lo Russo ha ringraziato i dipendenti per l’impegno profuso nel 2023 e ha porto il benvenuto ai neo assunti, dicendosi certo che l’inserimento di nuovo personale nell’Ente porterà energie fresche e influirà positivamente sui processi organizzativi e sulla prestazione dell’amministrazione. “Non stancatevi di essere portatori di entusiasmo e di fare proposte per migliorare i servizi erogati!” ha detto il Sindaco metropolitano rivolgendosi ai nuovi assunti. Il Sindaco metropolitano ha anche invitato i dipendenti con maggiore anzianità di servizio ad accogliere le nuove energie, a trasmettere loro le esperienze positive e a rimanere aperti al cambiamento, perché, ha sottolineato, “non si smette mai di imparare e anche un errore può essere un’occasione per fare meglio in futuro”.

Lo Russo ha poi rivendicato lo sforzo in atto per migliorare la qualità dei servizi di un Ente che ha un impatto importante sui cittadini e sulle comunità locali, amministrando un territorio che conta 312 Comuni, che si estende su 6827 Km quadrati e che è abitato da 2 milioni e 247.000 cittadini residenti. Il Sindaco metropolitano ha tenuto a sottolineare l’impegno di quelli che ha definito i “Sindaci eroi” dei piccoli Comuni, quelli che vanno accompagnati e affiancati dagli amministratori metropolitani, che peraltro svolgono il loro servizio a titolo gratuito. Lo Russo ha anche richiamato il clima positivo e costruttivo che si respira nel Consiglio metropolitano, dove l’attenzione alle questioni concrete prevale sulle pur legittime differenze politiche.