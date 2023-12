La Mole e la Sacra, Nespolo omaggia Legacoop: "Nel 2024 mostra itinerante nel nord Europa"

" Nel 2024 - ha proseguito Nespolo - partirà una personale itinerante nel nord Europa: la prima tappa dovrebbe essere Vilnius, per poi salire verso la Svezia e Norvegia ".

Tra i progetti per il futuro: " Tanti libri, collaborazioni con quotidiani importanti e poi mostre all'estero". "Dopo che il Covid ha bloccato l'attività - aggiunge - ho ripreso con le esposizioni".

"In passato - conclude - ho collaborato con grandi teatri: in questa esposizione ci saranno scenografie, bozzetti e disegni. Su Torino qualcosa potrebbe essere in preparazione".