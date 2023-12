Fismic Torino sceglie il nuovo segretario e guarda al futuro dell'auto. Rinaudo: "Fare scelte sensate"

"Dobbiamo creare reti di sicurezza - aggiunge - senza ostacolare la novità. Serve un futuro migliore per l'impresa, oltre che per l'occupazione ".

" L'anti industrialismo di alcune sigle sindacali, ma anche del mainstream italiano - aggiunge Di Maulo - è al limite del luddismo. Esempi non solo come Stellantis, ma anche Skf, non sarebbero mai rimaste a produrre qui, se tutti si fossero contrapposti in quella maniera ".

Al dibattito hanno preso parte anche Cesare Damiano, ex ministro del lavoro, Bartolomeo Giachino (già sottosegretario ai Trasporti nel secondo governo Berlusconi) ed esponenti del mondo manifatturiero come Giuseppe Manca (responsabile risorse umane Italia per Stellantis), Guido Gaveglia (Factory manager automotive per Skf) e Massimo Richetti, responsabile lavoro e welfare per Unione Industriali Torino.