Scuole al freddo: dal liceo Norberto Rosa di Susa partono i sopralluoghi di Jacopo Suppo

È cominciata stamani dal Liceo Norberto Rosa di Susa una serie di sopralluoghi che il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, dedicherà alle tematiche della manutenzione e del riscaldamento degli istituti scolastici superiori di competenza della Città metropolitana di Torino.

Il Vicesindaco Suppo e il dirigente Claudio Schiari, hanno spiegato alla dirigente scolastica Anna Giaccone e ai rappresentanti degli studenti delle sedi di Susa e di Bussoleno del Liceo Rosa che è in corso la progettazione di interventi di prevenzione antisismica. Tali interventi comporteranno anche la sostituzione degli infissi di alcune classi, con ricadute positive sul comfort termico dei locali.

“Le polemiche dell’ultima settimana e alcuni titoli dei giornali sulla cosiddetta ‘educazione siberiana’ ci hanno stimolato a far sentire maggiormente la presenza della Città metropolitana e a spiegare come gestiamo la presa in carico delle criticità. - ha ricordato il Vicesindaco Suppo incontrando la dirigente scolastica e gli studenti del “Norberto Rosa” - Senza minimizzare le criticità che si sono verificate, vogliamo e dobbiamo far capire all’opinione pubblica che la gestione, la manutenzione e l’adeguamento delle 150 scuole di nostra competenza è tutt’altro che semplice e, oltretutto, deve tenere conto dell’andamento numerico della popolazione scolastica ipotizzabile nei prossimi anni”.

“Negli ultimi due anni, - ha tenuto a precisare il Vicesindaco Suppo - la Città metropolitana di Torino ha investito 11 milioni di euro per sostituire le centrali termiche dei plessi scolastici di propria competenza. Nell’estate scorsa sono stati impegnati 9 milioni di euro per l’adeguamento normativo delle scuole. Si tratta di lavori complessi, anche dal punto di vista logistico, a cui si è affiancata in alcuni casi la realizzazione dei cappotti termici per assicurare l’isolamento delle aule dall’ambiente esterno. L’investimento è oneroso e negli edifici di più antica costruzione i risultati non sono pienamente risolutivi”.

Il Vicesindaco Suppo tiene a sottolineare che “con la collaborazione della ditta GETEC che, a fronte di uno stanziamento di 13 milioni di euro l’anno, ha l’appalto per la gestione del riscaldamento nelle scuole medie superiori,è stato messo in piedi da tempo un sistema per la tempestiva segnalazione delle anomalie e dei malfunzionamenti. In vista delle vacanze natalizie, in cui le scuole rimarranno chiuse per un paio di settimane, abbiamo richiesto alla ditta la riaccensione degli impianti con un congruo anticipo rispetto alla data dell’8 gennaio. Il sistema di segnalazione e di intervento è certamente migliorabile, ma possiamo affermare che sta funzionando e che le segnalazioni vengono tenute nel debito conto. Per incrementare eventualmente gli elementi dei radiatori nelle classi in cui sono stati segnalati disagi, spesso per l’esposizione a nord dei locali, è possibile intervenire in tempi non lunghi. Ma per risolvere i problemi strutturali come la qualità degli infissi e la coibentazione occorrono risorse stanziate dal Governo e nell’ambito del PNRR, alla cui attrazione dedichiamo molte energie”.